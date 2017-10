Snelste tijd Verstappen tijdens laatste vrije training Mexico

De 20-jarige coureur van Red Bull Racing kwam op ultrasofts tot een ronderecord van 1.17,113 en was daarmee nipt de snelste van de topcoureurs, die elkaar allemaal weinig toegaven.

Lewis Hamilton noteerde in 1.17,188 de tweede tijd, gevolgd door Sebastian Vettel (1.17,230), Valtteri Bottas (1.17,283), Daniel Ricciardo (1.17,361) en Kimi Raikkonen (1.17,517).

De top tien werd in Mexico gecompleteerd door Force India-rijders Sergio Perez en Esteban Ocon en het Renault-duo Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. Zij slaagden er in tegenstelling tot de drie topteams niet in om onder de 1.18 te blijven.

Verstappen had vrijdag in zowel de eerste als tweede vrije training de derde tijd neergezet. Hij maakte beide sessies niet af vanwege respectievelijk een flinke wijziging in zijn set-up en problemen met zijn motor.

Kwalificatie

Later zaterdag, om 20.00 uur, wordt de kwalificatie verreden op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Zondag volgt de race eveneens om dezelfde tijd. Vorig jaar ging de winst naar Mercedes-coureur Hamilton.

Verstappen eindigde destijds aanvankelijk op het podium, maar werd na de race - net als vorige week bij de Grand Prix in de Verenigde Staten - teruggezet van de derde naar de vierde plaats.

Hamilton heeft in Mexico aan een vijfde plaats voldoende om twee races voor het einde zijn vierde wereldtitel veilig te stellen. Na zondag wordt er nog gereden in Brazilië (12 november) en Abu Dhabi (26 november).