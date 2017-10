Verstappen zoekt in Mexico nog naar juiste balans in auto

"De snelheid van de auto was goed", zegt de coureur van Red Bull Racing op Verstappen.nl. "Maar we konden niet veel rijden, want we probeerden in het begin enkele nieuwe onderdelen voor volgend jaar."

"Ik heb op een gegeven moment gevraagd terug te keren naar de onderdelen van dit jaar en dat kost tijd. Bij het begin van de tweede sessie waren we nog een beetje zoekende naar de balans. Daar ben ik nog niet helemaal tevreden mee, maar we staan evengoed derde", concludeerde de 20-jarige Limburger.

"Daarna kreeg ik een motorprobleem, maar gelukkig was dat met een oude motor."

Hamilton

Tijdens de eerste vrije training op vrijdag moest Verstappen alleen het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich dulden. Bij de tweede sessie waren teamgenoot Daniel Ricciardo en Hamilton sneller. Met 1.17,801 reed de Australiër een officieus baanrecord.

Zaterdag begint om 17.00 uur de derde training, om 20.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag begint om hetzelfde tijdstip de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

