Red Bull neemt definitief afscheid van Kvyat

Eerder deze week werd al duidelijk dat Kvyat dit seizoen niet meer in actie zou komen voor Toro Rosso. Teambaas Franz Tost zegt tegen Motorsport dat de 23-jarige Rus helemaal niet meer zal terugkeren. "Hij maakt geen deel meer uit van Red Bull en is vrij om te gaan en staan waar hij wil."

Kvyat reed in 2014 zijn eerste Grand Prix voor Toro Rosso en maakte een jaar later de overstap naar Red Bull. Daar moest hij al vroeg in 2016 plaatsmaken voor Max Verstappen.

Daarna reed Kvyat nog ruim een jaar voor Toro Rosso, dat onlangs de voorkeur gaf aan Hartley (27) en Gasly (21). In 74 Grands Prix stond Kvyat tweemaal op het podium. Hij werd tweede in Hongarije (2015) en derde in China (2016).

Ook Carlos Sainz vertrok onlangs bij Toro Rosso. De Spanjaard debuteerde afgelopen weekend voor Renault met een knappe zevende plek.

Hartley

Volgens Tost is de kans groot dat Hartley en Gasly ook volgend jaar voor Toro Rosso rijden. "We willen ze de rest van het seizoen testen. Beiden zijn afkomstig uit de Red Bull-opleiding en hebben dus veel kwaliteit."

De Nieuw-Zeelander Hartley debuteerde in de Grand Prix van de Verenigde Staten met een dertiende plek. "Brendon is een getalenteerd coureur en erg competitief. We zullen hem een competitieve auto geven en hij zal kunnen strijden voor succes in de Formule 1", zegt Tost.

"Wat zo fantastisch is aan Brendon is dat hij nooit geklaagd heeft nadat hij op jonge leeftijd uit het Red Bull-programma werd gezet. Hij bedankte Red Bull voor de mogelijkheid die hij heeft gekregen."

"Later is hij teruggekeerd. Hij heeft zich bewezen door wereldkampioen te worden in het World Endurance Championship voor Porsche. Daardoor is hij in de positie gekomen om geselecteerd te worden voor Toro Rosso."

Hartley en Gasly rijden dit weekend de Grand Prix van Mexico, die zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd begint. Daarna staan er nog races in Brazilië en Abu Dhabi op het programma.