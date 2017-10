Verstappen opnieuw derde in vrije training, Ricciardo snelste

Waar Verstappen in de eerste sessie voortijdig uitstapte vanwege een flinke wijziging in zijn set-up, moest hij in de middagsessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez twintig minuten voor tijd stoppen vanwege problemen met zijn motor.

Die problemen betekenen echter niet dat Verstappen meteen een gridstraf zal krijgen. De Limburger reed de tweede training namelijk niet met de motor waarmee hij de kwalificatie en de race zal afwerken.

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen, was de snelste. De Australiër zette een tijd van 1.17,801 neer en bleef Lewis Hamilton en Verstappen net voor. Hamilton, die in Mexico zijn vierde wereldtitel kan pakken, had 1.17,932 nodig voor zijn snelste ronde. Verstappen reed 1.17,964.

Achter dat trio wist Sebastian Vettel beslag te leggen op plek vier. Zijn teamgenoot bij Ferrari, de Fin Kimi Raikkonen eindigde als vijfde. Mercedes-coureur Valtteri Bottas sluit de top zes af.

Grosjean

Veel coureurs hadden moeite om hun wagen op de baan te houden. Zo zorgde Romain Grosjean al snel voor een rode vlag. De Fransman spinde in de laatste bocht met zijn Haas van de baan, waarna hij een lekke band opliep. Zijn wagen liep daarbij schade op, waardoor zijn sessie er na enkele rondes al opzat.

Ook coureurs als Hamilton en het Ferrari-duo Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen raakten van de baan. Zij konden hun weg echter wel vervolgen. Bij Vettel ging onderweg ook nog even de brandblusser af.

De derde vrije training (17.00 uur) en de kwalificatie (20.00 uur) worden zaterdag afgewerkt. De race start zondag om 20.00 uur.

Vorig jaar ging de winst naar Hamilton. Verstappen werd toen gelijk na afloop van de race van de derde naar de vierde plaats teruggezet omdat hij bij een verdedigende actie een stuk van de baan had afgesneden. Dat overkwam hem vorige week in de Verenigde Staten ook al.

Hamilton heeft in Mexico aan een vijfde plaats voldoende om twee races voor het einde zijn vierde wereldtitel veilig te stellen. Na zondag wordt er nog gereden in Brazilië (12 november) en Abu Dhabi (26 november).