Verstappen biedt alsnog excuses aan voor beledigen steward

"Ik wil me verontschuldigen voor mijn taalgebruik", laat Verstappen weten via Instagram. "Mijn reactie was in het heetst van de strijd."

Verstappen noemde Connelly na afloop van de race in de Verenigde Staten "idioot" en "mongool" nadat hij door een tijdstraf werd teruggezet van de derde naar de vierde plaats.

"Ik weet dat de woorden die ik gebruikte niet gepast waren", aldus Verstappen. "Ze waren niet gericht aan een bepaald persoon. Het was zeker niet de bedoeling om iemand te beledigen."

Whiting

Met de excuses van Verstappen krijgt Charlie Whiting, de wedstrijdleider in de Formule 1, zijn zin. Whiting vond dat Verstappen alsnog zijn excuses moest aanbieden. "Dat zou wel prettig zijn", zei hij op de persconferentie in aanloop naar de komende Grand Prix van Mexico.

Volgens Whiting was de maatregel tegen Verstappen unaniem genomen in de jury. Hij nam het op voor Connelly, op wie de Nederlander het had gemunt.

"Ik ken hem als een zeer eerlijke en oprechte man'', aldus Whiting. "Het is volstrekt onwaar dat hij een bepaalde coureur wil dwarszitten."

Kortere weg

Verstappen zei donderdag over het voorval in de Verenigde Staten nog steeds het gevoel te hebben dat er met twee maten wordt gemeten.

Whiting verdedigde echter nog maar eens de beslissing om de Red Bull-coureur een tijdstraf van vijf seconden te geven doordat hij in de laatste bocht buiten de baan terechtkwam door een inhaalactie op Ferrari-rijder Kimi Raikkonen.

"In alle andere gevallen waarbij een rijder de baan verliet, moest een langere weg worden afgelegd. Max nam echter een kortere weg. En hij kwam met alle vier de wielen buiten de baan terecht."

Vrijdag staan op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico de eerste twee vrije trainingen op het programma. De laatste vrije training en de kwalificatie zijn op zaterdag, een dag later wordt het weekend in Mexico afgesloten met de race.