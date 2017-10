Verstappen houdt gevoel dat met twee maten werd gemeten bij tijdstraf

De Nederlander kreeg zondag vijf strafseconden omdat hij in de fout zou zijn gegaan toen hij Kimi Raikkonen in de laaste ronde passeerde. Daardoor viel hij terug van de derde naar de vierde plaats.

De Red Bull-coureur heeft het gevoel dat er met twee maten werd gemeten. "Veel anderen deden het ook. Zij sneden ook de binnenkant van de bocht af. Dat ik dan vervolgens de enige ben die hiervoor een straf krijgt, is volgens mij niet correct", vertelde hij donderdag bij de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Mexico van komend weekend.

Verstappen denkt niet dat hij met zijn actie Raikkonen benadeelde. "Als ik er echt voordeel uit had gehaald, dan had ik het elke ronde wel gedaan. Ik denk dat er totaal geen sprake was van voordeel."

Botsing

Volgens Verstappen heeft hij met zijn manoeuvre zelfs mogelijk een botsing met de Fin voorkomen. "Toen Kimi op een bepaald moment doorkreeg dat ik een poging deed om hem in te halen, probeerde hij de deur dicht te gooien."

"Dus ik moest een beetje uitwijken. Het circuit van Austin biedt de mogelijkheid om de binnenkant van de bocht te nemen. Dus ik deed het enerzijds om in te halen, maar ook om een incident te voorkomen."

Woede

Toen Verstappen na afloop hoorde dat hij werd bestraft voor zijn manoeuvre, ontstak hij in woede. Met name steward Garry Connelly, die het incident opmerkte, moest het ontgelden en werd door de Nederlander voor ''mongool" uitgemaakt.

"Na een race lopen de emoties nou eenmaal hoog op, helemaal wanneer je net een podiumplaats is afgenomen", vertelde de 20-jarige coureur, die eerder al toegaf dat hij beter andere woorden had kunnen gebruiken.

"Als je na een race onterecht van het podium wordt gehaald, dan lijkt het me normaal dat je boos bent. Ik kan het woord dat ik gebruikte jammer genoeg niet meer veranderen."

Mexico

Ondanks de vervelende afloop, hield Verstappen in sportief opzicht een goed gevoel over aan de race in Texas. Hij kijkt dan ook met vertrouwen naar de komende dagen in Mexico Stad.

"De snelheid van de auto was erg goed. We zijn nu drie keer op rij erg competitief geweest en hopelijk kunnen we dat hier in Mexico voortzetten. Dus ik ben nog steeds een vrolijk persoon."

Vrijidag staan op het Autodromo Hermanos Rodriguez de eerste twee vrije trainingen op het programma. De laatste vrije training en de kwalificatie zijn op zaterdag, een dag later wordt het weekend in Mexico afgesloten met de race.