Nieuwe drempels op circuit in Mexico moeten afsnijden bochten voorkomen

De FIA laat weten dat de vijf centimeter hoge en twee meter brede oranje drempels zijn geplaatst bij de bochten 1 en 2. Ook in bocht 2 en 3 zijn drempels van een meter lang aangelegd.

Vorig jaar ontstond er commotie in Mexico nadat verschillende coureurs buiten de baan belandden en bochten afsneden.

Max Verstappen werd teruggezet van de derde naar de vierde plek omdat hij in duel met Sebastian Vettel een bocht afsneed. De Duitser zelf kreeg later ook een straf van tien seconden omdat hij over de schreef ging in een duel met Daniel Ricciardo. Zodoende kreeg de Australiër na de podiumceremonie alsnog de derde plek.

Eerder in de race konden Mercedes-coureurs Nico Rosberg en Lewis Hamilton ongestraft afsnijden in bocht 1. Verstappen was daar na afloop woedend over: "Ik vind dit echt ongelooflijk, mijn straf is belachelijk", zei de jonge Nederlander vorig jaar in Mexico Stad.

Verenigde Staten

Vorige week bij de Grand Prix van de Verenigde Staten deed er zich een vergelijkbaar incident voor, waarbij Verstappen kort buiten de baan kwam bij een inhaalactie ten opzichte van Kimi Raikkonen. De Red Bull-coureur werd door de stewards teruggezet van de derde naar de vierde plek.

De race in Mexico begint zondag om 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag zijn er vrije trainingen en op zaterdag begint om 20.00 uur de kwalificatie.

Live op de hoogte blijven van de Grand Prix van Mexico? Download de NUsport-app