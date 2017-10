Formule 1-steward Salo ontvangt doodsbedreigingen na straf Verstappen

"Ik heb doodsbedreigingen ontvangen, vooral vanuit Nederland", zegt Salo tegen het Finse medium Suomi F1. "Dat mijn Wikipedia-pagina veranderd is, was nog een goede grap. Maar bedreigingen aan mij en andere juryleden zouden niet getolereerd moeten worden."

Salo legde samen met collega-stewards Garry Connelly en Radovan Novak zondag Verstappen een tijdstraf van vijf seconden op, omdat de Nederlander bij een inhaalactie van de Fin Kimi Raikkonen met vier wielen buiten de baan was beland. Daardoor werd niet Verstappen maar Raikkonen derde.

Salo was in 1997 bij Tyrrell teamgenoot van Jos Verstappen. De vader van Max had op Twitter felle kritiek op de beslissing van de wedstrijdleiding.

"Hij was erg kwaad, maar later is hij gekalmeerd", vertelt Salo. "Ook hij weet dat de straf duidelijk terecht was. Ik heb inmiddels met hem gesproken."

Landgenoten

De 50-jarige Fin bestrijdt dat hij zijn landgenoot Raikkonen, die rijdt voor Ferrari, wilde helpen. Salo reed in het verleden ook korte tijd voor de Italiaanse renstal. "Ik ben ervan beschuldigd dat ik een voorkeur heb voor Kimi en Ferrari. Kennelijk is iedereen alweer vergeten dat ik hem een zwaardere straf heb gegeven bij de Grand Prix van België."

Raikkonen kreeg bij die race een stop and go-penalty van tien seconden, omdat hij gele vlaggen negeerde. Ironisch genoeg werd er met gele vlaggen gezwaaid na het uitvallen van Verstappen.

Enkele dagen na de veelbesproken race in Austin staat Salo nog altijd achter het besluit om Verstappen te straffen. "Het was een straf waard, zo zijn de regels. Daarin staat duidelijk vermeld dat een coureur een voordeel haalt uit het afsnijden van de baan, hij straf dient te krijgen."

Komend weekend staat in Mexico de volgende Grand Prix op het programma. De race begint zondag om 20.00 uur.