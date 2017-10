Kvyat keert dit seizoen niet meer terug bij Toro Rosso

"Kvyat keert niet meer terug. We geloven er niet in dat hij nog voor een ommekeer kan zorgen", zegt Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko woensdag tegen Bild.

"Gasly en Hartley maken het seizoen af bij Toro Rosso. Daarna zullen we wel zien wat er gebeurt."

De 23-jarige Kvyat moest eind vorige maand in aanloop naar de Grand Prix van Maleisiƫ plaatsmaken voor talent Gasly en keerde afgelopen weekend terug doordat de Fransman bij de Super Formula in Japan zou strijden voor de wereldtitel.

Gasly kon zich in het slotweekend van dat kampioenschap verzekeren van de titel, maar kwam vanwege een tyfoon niet tot racen. Hij eindigde daardoor als tweede in de stand.

Kvyat kende een slecht Formule 1-seizoen doordat hij regelmatig betrokken was bij crashes en slechts vier punten pakte in de WK-stand. In de Verenigde Staten deed hij het met een tiende plaats wel naar behoren.

Mexico

Toro Rosso meldde maandag al dat Kvyat zijn stoeltje voor de Grand Prix van Mexico van komende zondag weer af moet staan aan Gasly. Het is de derde keer dat de jonge Rus plaats moet maken in de Formule 1.

Vorig jaar werd hij bij Red Bull Racing na enkele races aan de kant gezet ten faveure van Max Verstappen, die in Spanje prompt zijn eerste race namens het Oostenrijkse team won.

Hartley gaat in Mexico op voor zijn tweede Grand Prix. De 27-jarige Nieuw-Zeelander kreeg een kans bij Toro Rosso vanwege het vertrek van Carlos Sainz naar Renault. Hartley eindigde in de VS als dertiende.

Het Formule 1-seizoen wordt na de race in Mexico van zondag afgesloten met de Grands Prix van Braziliƫ (12 november) en Abu Dhabi (26 november).