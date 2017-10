Massa acht Kubica niet in staat tot terugkeer in Formule 1

"Om te beginnen: ik heb geen idee hoe hij rijdt", zegt huidig Williams-coureur Massa tegen Autosport. "Maar om eerlijk te zijn: ik zou niet kunnen wat hij doet, rijden met één hand."

Kubica beëindigde in 2011 zijn loopbaan in de Formule 1 nadat hij bij een crash in een rally bijna zijn arm verloor. Na een langdurige revalidatie werd de 32-jarige Pool de laatste maanden veelvuldig in verband gebracht met een rentree in de koningsklasse van de autosport.

"Ik kan gewoon niet geloven dat hij tijdens sommige races niet zal lijden met de moderne auto, waarbij er op fysiek vlak veel meer gevraagd wordt", zegt Massa. "Ik heb er echt respect voor wat hij doet, dat is geweldig. Maar ik geloof niet dat hij geen problemen zal hebben."

Afscheid

De 36-jarige Massa nam vorig jaar al afscheid van de Formule 1. Maar nadat Valtteri Bottas vanwege het abrupte stoppen van wereldkampioen Nico Rosberg naar Mercedes vertrok, besloot Williams de gelouterde Braziliaan alsnog een stoeltje te geven in 2017.

Met 36 punten staat Massa momenteel tiende in de WK-stand. Zijn jonge Canadese teamgenoot Lance Stroll doet het met 32 punten iets minder goed. Toch gaat Massa ervan uit dat hij de komende weken aan de laatste Grands Prix in zijn lange carrière begint.

"Dat is prima, ik heb nul frustratie. Ik heb al eerder gezegd dat ik meer heb geracet dan ik ooit gedacht had. Dus als ik moet stoppen, dan is het tijd. En als ik niet hoef te stoppen, dan is het omdat er kennelijk nog iets moois voor me in het verschiet ligt."

Zijn uitspraken over Kubica moeten volgens Massa niet uitgelegd worden als het verdedigen van zijn stoeltje. "Ik klaag niet, ik wil alleen mijn mening geven. Ik weet zeker dat de mensen die er over gaan, weten wat het beste is voor het team."

Komend weekend staat de Grand Prix van Mexico op het programma. De race begint zondag om 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag zijn er vrije trainingen en op zaterdag begint om 20.00 uur de kwalificatie.

