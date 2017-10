Red Bull-teambaas Horner oppert terugkeer grindbak na straf Verstappen

"De fans die naar het circuit komen, moeten we spektakel bieden", zegt Horner tegen Speedweek. "Als we willen dat auto's niet naast de baan rijden, dan moeten er hogere kerbstones gemaakt worden, of moeten we weer grindbakken bouwen."

Max Verstappen werd zondag tijdens de Amerikaanse Grand Prix bestraft nadat hij bij een inhaalactie ten opzichte van Kimi Raikkonen met vier wielen buiten de baan reed. Daardoor werd de coureur van Red Bull teruggezet van de derde naar de vierde plek.

"Wat me het meest stoort, is het gebrek aan consequentie bij de wedstrijdleiding", vervolgt Horner. "Waar trekken we de lijn? Het moet voor alle toeschouwers duidelijk zijn hoe de regels zijn, ook voor hen die de sport niet tot in detail kennen."

Buitenspel

Als voorbeeld haalt Horner Valtteri Bottas aan. De Mercedes-coureur kwam tijdens de Amerikaanse Grand Prix ook buiten de baan, maar werd in tegenstelling tot Verstappen niet bestraft. "Hoe kunnen we beoordelen dat de actie van Valtteri oké was en dat die van Max niet oké was?"

"In het voetbal zeggen ze toch ook: buitenspel is buitenspel? De scheidsrechter kan niet de ene keer door laten spelen en de andere keer affluiten."

Volgens de Brit zijn er twee opties. "Of we hanteren deze regels strikt voor iedereen, of we laten iedereen vrijuit racen."

Komend weekend komt Verstappen opnieuw in actie bij de Grand Prix van Mexico. De race begint zondag om 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag zijn er vrije trainingen en op zaterdag begint om 20.00 uur de kwalificatie.

