Brawn wil na inhaalactie Verstappen manier van straffen veranderen

"Als de stofwolken zijn opgetrokken van dit verhaal, dan is het goed om zaken als deze terug te kijken met alle relevante partijen, de FIA en de teams", schrijft Brawn in zijn gebruikelijke nieuwsbrief na een Grand Prix-weekend.

"In elke sport wordt technologie steeds belangrijker voor scheidsrechters om de juiste beslissing te nemen. Het gebeurt nu zelfs in het voetbal."

"In de Formule 1 hebben we al uitzonderlijke videotechnologie, maar ik denk dat we moeten kijken hoe we die nauwkeuriger en consistenter kunnen gebruiken", meldt Brawn.

Inhaalactie

Verstappen kreeg zondag een tijdstraf van vijf seconden omdat hij met vier wielen buiten de baan ging bij een inhaalactie ten opzichte van Kimi Raikkonen. Daardoor verloor hij zijn derde plaats aan de Fin.

Verstappen was woedend over zijn straf, vooral omdat andere auto's eerder in de race onbestraft de baan hadden verlaten. Zijn teambaas bij Red Bull Christian Horner benadrukte dat het vreemd was dat de straf werd uitgedeeld zonder dat Verstappen in staat was gesteld om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Komend weekend komt Verstappen opnieuw in actie bij de Grand Prix van Mexico. De race begint zondag om 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag zijn er vrije trainingen en op zaterdag begint om 20.00 uur de kwalificatie.

