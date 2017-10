Alles over GP Mexico: 'Verstappen neemt nu wél een beker mee naar huis'

De race in Mexico-Stad werd al achttien keer verreden, verdeeld over drie verschillende periodes.

In 1962 deed de Formule 1 voor het eerst het Midden-Amerikaanse land aan, maar dat jaar telde de Grand Prix nog niet mee voor het wereldkampioenschap. Tussen 1963 en 1970 was dit wel het geval en ook van 1986 tot 1992 stond de race op de kalender.

Na een flinke verbouwing keerde de Formule 1 vanaf 2015 weer terug naar Mexico. Huisarchitect Hermann Tilke ontfermde zich in de jaren ervoor over het circuit en hervormde de eerste sector. Daarnaast betrok hij het in de tussentijd gebouwde honkbalstadion in zijn ontwerp, waardoor de coureurs langs de tribune naar de laatste bocht rijden. Dankzij de hand van Tilke kent het Autodromo Hermanos Rodriguez tegenwoordig zeventien bochten.

Verstappen kwam vorig jaar in Mexico als derde over de finish, maar werd bestraft voor een actie ten opzichte van Vettel en moest genoegen nemen met een vierde plek; hetzelfde overkwam hem vorige week in de Verenigde Staten. Voor Force India-coureur Sergio Perez is de Grand Prix van Mexico een bijzondere, want het is zijn thuisrace.

Circuit: Autodromo Hermanos Rodriguez

Aantal rondes: 71

Lengte circuit: 4.304 km

Aantal bochten: 17

Recordwinnaar: Jim Clark: 3 (1962, 1963, 1967)

Ronderecord: Nico Rosberg (Mercedes) 1.20,521

Laatste vijf winnaars:

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Mercedes)

1992: Nigel Mansell (Williams)

1991: Riccardo Patrese (Williams)

1990: Alain Prost (Ferrari)

De top tien van vorig jaar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:40.31,402

2. Nico Rosberg (Mercedes) +8,354

3. Daniel Ricciardo (Red Bull) +20,858

4. Max Verstappen (Red Bull) +21,323

5. Sebastian Vettel (Ferrari) +27,313

6. Kimi Raikkonen (Ferrari) +49,376

7. Nico Hülkenberg (Force India) +58,891

8. Valtteri Bottas (Williams) +1.05,612

9. Felipe Massa (Williams) +1.16,206

10. Sergio Perez (Force India) +1.16,798

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag

17.00 uur-18.30 uur: Eerste vrije training

21.00 uur-22.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag

17.00 uur-18.00 uur: Derde vrije training

20.00 uur-21.00 uur: Kwalificatie

Zondag

20:00 uur: Race

Kenner

Toerwagen-coureur Tom Coronel kijkt uit naar de Grand Prix van Mexico. "Het is een uniek circuit door de lange rechte stukken door het park, het stof en het stadiongedeelte met grote tribunes. Het ziet er heel vet uit en de Mexicanen gaan helemaal los met Perez als thuiscoureur. Dit circuit hoort zeker thuis in de Formule 1."

Het al dan niet overschrijden van zogenaamde track limits houdt de gemoederen een week na de Amerikaanse Grand Prix behoorlijk bezig. Als er niets meer over wordt gezegd, blijft deze regel voor controverse zorgen, denkt Coronel.

"Er moet nu gewoon duidelijkheid komen. De FIA zegt dat de 'limit' tussen de twee witte lijnen is en dat weten we allemaal. Maar als ik er via het gras voorbij kan, dan is dat toch aan mij? Dat je er voorbij moet, dat is toch het hele spelletje? Zolang ze elkaar niet van de baan rijden, zou het wat mij betreft moeten worden toegestaan."

"Een klepje opendoen en op die manier er voorbij, dat is geen inhalen. Of ik vind dat DRS verboden zou moeten worden? Ja, en dan kan de regelgeving verminderd worden. DRS is gemaakt omdat er te weinig inhaalacties waren. Het is gewoon nep."

“Lewis Hamilton knakt iedereen en vreet het dashboard eruit” Tom Coronel

Contractverlenging

Kort voor de start van de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten verlengde Verstappen zijn contract bij Red Bull. Een goede keuze, vindt Coronel. "Verstappen en Red Bull willen allebei wereldkampioen worden. Daarnaast hadden Vettel en Hamilton hem nooit als tweede rijder ernaast genomen. Max weet Red Bull echt naar zich toe te trekken."

"Je ziet dat het team hem vertrouwen geeft, onder meer doordat hij eerder contractverlenging krijgt", vervolgt de voormalig Le Mans-deelnemer. "Daniel Ricciardo heeft drie jaar de tijd gehad en nu is het tijd voor Verstappen. Als je teamgenoot eerder contractverlenging krijgt, dan weet je het al. Ricciardo voelt allang dat hij tweede rijder is."

Bij Mercedes en Ferrari zijn Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen tweede coureur, maar zij lijken die keuze bewust te hebben gemaakt. "Eigenlijk zijn dat geen winnaars of wereldkampioenen. Zij offeren zich op voor anderen en dat is hun beslissing. Ik denk dat zij dat prima vinden. Bovendien is tweede rijder zijn bij een topteam nog altijd beter dan eerste rijder zijn bij een team dat niet kan winnen", denkt Coronel.

Dashboard

De wereldtitel voor Hamilton is volgens hem een formaliteit. "Het wordt een makkie. Ik heb aan het begin van dit seizoen gezegd dat niemand anders wereldkampioen wordt wanneer Hamilton meedoet en daar blijf ik bij. Hij is een straatschoffie en een killer. Hamilton knakt iedereen en vreet het dashboard eruit."

"Hij is echt zoveel beter dan de rest. Je bent by far de beste als je ervoor kan zorgen dat je teamgenoot wereldkampioen wordt en hij er daarna mee kapt omdat jij hem als stalgenoot hele slechte tijden hebt bezorgd", doelt Coronel op de wereldtitel van Nico Rosberg van vorig jaar.

"Hij is de enige coureur waar ik Verstappen nu nog niet naast zou willen zien rijden. Vettel is knäckebröd voor Max. Alle andere coureurs beginnen te zweten als ze Verstappen in hun spiegels zien, dus dat zegt genoeg."

Een verrassing in de race van zondag verwacht hij niet. "Hamilton wint gewoon, Verstappen neemt nu wél een beker mee naar huis en Raikkonen wordt derde, want Vettel verkloot het."

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Lewis Hamilton (Mercedes, 331 punten)

2. Sebastian Vettel (Ferrari, 265 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 244 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 192 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 163 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 123 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 86 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 73 punten)

9. Carlos Sainz (Renault, 54 punten)

10. Felipe Massa (Williams, 36 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (575 punten)

2. Ferrari (428 punten)

3. Red Bull (315 punten)

4. Force India (159 punten)

5. Williams (68 punten)

6. Toro Rosso (53 punten)

7. Renault (48 punten)

8. Haas (43 punten)

9. McLaren Honda (23 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP van Brazilië, 12 november, Interlagos