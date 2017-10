Verstappen: 'Het woord flapte er in het heetst van de strijd uit'

Die term stuitte een aantal mensen tegen de borst en daar toonde Verstappen maandag in het programma Peptalk van Ziggo Sport begrip voor.

"In het heetst van de strijd zeg je dingen. Die bedoel ik natuurlijk niet slecht naar anderen toe, maar op dat moment flapte het eruit", zei Verstappen. "Natuurlijk wilde ik niemand beledigen, maar het maakt eigenlijk niet uit wat je zegt. Je doet het dan toch altijd fout."

Verstappen haalde na de race uit naar de Australiër Garry Connelly, een van de wedstrijdleiders tijdens de race in Austin. Mede op aandringen van Connelly kreeg Verstappen een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij Kimi Raikkonen had gepasseerd door de baan af te snijden.

De coureur vindt de straf nog altijd belachelijk. "De beslissing is niet correct. Het hele weekend golden er geen tracklimits en mocht iedereen buiten de baan rijden. Bovendien moest ik wel uitwijken, anders hadden we elkaar geraakt."

Regels

Het ergste van alles vindt Verstappen dat zijn team niet in beroep kan gaan tegen de uitspraak. "Zo staat het in de regels. We kunnen er helemaal niets aan doen. Maar het is nou eenmaal zo, ik ben nog altijd blij met mijn eigen race."

Verstappen kreeg steun van onder anderen oud-wereldkampioen Niki Lauda, die het geval wil aankaarten bij de eerstvolgende strategische bijeenkomst. "Dat is mooi om te horen", reageerde Verstappen, die zich knap had opgewerkt van de zestiende naar de derde plaats.

De tweevoudig racewinnaar wil het geval nu echter achter zich laten. "De auto was namelijk heel goed. De laatste drie races hebben we steeds de beste auto van het veld. In Mexico staan ons geen gridstraffen te wachten, dus kunnen we weer gewoon vooraan starten."

De Grand Prix van Mexico wordt zondag verreden.