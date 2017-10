Kvyat maakt in Mexico weer plaats voor Gasly bij Toro Rosso

De 21-jarige Fransman keert na een weekend afwezigheid weer terug in de blauw-rode wagen. Hij vormt in Mexico een duo met de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley, die in Austin zijn debuut in de Formule 1 maakte.

Kvyat kreeg in Texas een tweede kans bij de Italiaanse renstal, omdat Gasly in Japan zou racen in de Super Formula. De Fransman kon zich in het slotweekend van dat kampioenschap verzekeren van de titel, maar kwam vanwege een tyfoon niet tot racen. Hij eindigde daardoor als tweede in de stand.

Kvyat presteerde in de Verenigde Staten naar behoren met een tiende plaats, goed voor een punt, maar moet zijn stoeltje opnieuw afstaan aan Gasly. Die nam eind september ook al de plaats in van de geplaagde Rus.

Het is al de derde keer dat Kvyat een pas op de plaats moet maken. Vorig jaar werd hij bij Red Bull Racing na enkele races aan de kant gezet ten faveure van Max Verstappen, die prompt zijn eerste race in Spanje won.