Raikkonen verrast door inhaalactie én straf Verstappen

"Ik heb geen idee wat er precies gebeurde of waarom Verstappen de straf kreeg", zei Raikkonen kort na de race in Austin. "Ik weet alleen dat hij me in de voorlaatste bocht voorbij ging."

Verstappen kreeg van de wedstrijdleiding een straf van vijf seconden, omdat hij "met alle vier de wielen meer dan een halve meter buiten de baan was gekomen bij het inhalen van Raikkonen en daar een blijvend voordeel aan overhield". Door die tijdstraf verloor de coureur van Red Bull zijn derde plek weer aan Raikkonen.

De Fin baalde er aanvankelijk van dat hij Verstappen niet achter zich kon houden. "Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik als vierde was geëindigd."

"Maar ik mocht toch naar het podium. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, dus ik weet niet precies wat er gebeurd is."

Spiegel

Raikkonen gaf toe dat hij de inhaalmanoeuvre van Verstappen in bocht 17 niet zag aankomen. "Ik was half verrast. Ik zag hem in mijn spiegel en probeerde hem in de eerdere bochten al af te remmen."

"Ik dacht dat ik de binnenbocht goed genoeg afgedekt had, maar plotseling was hij daar toch. Ik was pissig op mezelf dat ik hem voorbij had gelaten."

Voor Raikkonen was de derde plaats zijn vijfde podium dit seizoen. De Fin staat op de vijfde plek in de WK-stand met een voorsprong van veertig punten op nummer zes Verstappen.