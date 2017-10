Hamilton en Wolff roemen unieke prestatie wereldkampioen Mercedes

"Ik ben echt trots op iedereen binnen het team", zei Lewis Hamilton op de website van Mercedes na de door hem gewonnen Grand Prix van de Verenigde Staten. "We zijn met twee verschillende auto's twee jaar op rij wereldkampioen geworden, dat is nooit eerder gedaan."

Voor het begin van dit seizoen veranderde de FIA de regels in de koningsklasse van de autosport, waardoor de bolides breder en sneller werden dan voorheen.

Mercedes, dat de afgelopen drie jaar de wereldtitel voor constructeurs opeiste, ondervond dit seizoen veel concurrentie van Ferrari. Maar met nog drie races te gaan stelden Hamilton en Valtteri Bottas de constructeurstitel zondag veilig.

"Ik wil iedereen binnen het team bedanken, zowel op het circuit als in de fabriek", aldus Hamilton. "We hebben hard moeten werken voor deze prestatie. We zijn dit jaar dichter bij elkaar gekomen dan in de jaren ervoor. We hebben echt iets speciaals gecreëerd."

Wolff

Teambaas Toto Wolff, die in januari 2013 aantrad bij Mercedes, vierde zijn vierde wereldtitel voor constructeurs. Ook hij benadrukte dat de Duitse renstal ondanks de reglementswijziging de beste was gebleven.

"Ik ben zo trots op wat we bereikt hebben", jubelde de Oostenrijker. "We hebben gewonnen voor en na de regelwijzigingen. Dat is nooit eerder gedaan in deze sport."

"Elk teamlid moest harder werken om deze prestatie te realiseren. We zijn nog ijveriger geweest om de auto zo betrouwbaar mogelijk te krijgen."

Hamilton haalde dit jaar in alle zestien races de finish, terwijl Bottas alleen in Spanje moest uitvallen na een botsing met Max Verstappen. De Brit boekte in de Verenigde Staten zijn negende zege van het jaar en de Fin zegevierde tweemaal.

Foutloos

"Ook vandaag hadden we weer de snelste auto", vond Wolff. "Lewis heeft foutloos gereden. Valtteri kwam in vuile lucht terecht, waardoor hij niet het podium kon pakken wat hij wel verdiende."

Hamilton werd bij de start nog ingehaald door Sebastian Vettel, maar wist de nummer twee in de WK-stand enkele rondes later weer te passeren.

"Mijn start was niet geweldig, maar ik maakte me niet druk", keek Hamilton terug. "Ik wist uit het verleden dat je op deze baan goed kunt inhalen."

Hamilton heeft een voorsprong van 66 punten op Vettel in de WK-stand. Volgende week bij de Grand Prix van Mexico kan hij zijn vierde wereldtitel veiligstellen.