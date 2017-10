Lauda noemt straf Verstappen slechtste beslissing ooit

"Dit is de slechtste beslissing die ik ooit gezien heb", liet Lauda aan duidelijkheid niets te wensen over.

De drievoudig wereldkampioen geldt in de Formule 1-wereld niet als een groot fan van de 20-jarige Nederlander. In het verleden bekritiseerde Lauda Verstappen nog al eens.

Na de race in Austin was dat anders. "Hij deed niets verkeerd. We hebben het over coureurs, we rijden niet op de openbare weg. Het is belachelijk om de sport kapot te maken met dit soort beslissingen."

"Bij de volgende strategische bijeenkomst zullen we dit op de agenda zetten. We moeten het hier opnieuw over hebben, want het gaat te ver om een straf uit te delen. Het was een normale inhaalmanoeuvre."

Andretti

Verstappen kreeg een vijf seconden penalty omdat hij in de laatste ronde Kimi Raikkonen binnendoor passeerde, waarbij zijn wagen kort van de baan ging. Door de sanctie werd de huidige nummer zes in de WK-stand niet derde maar vierde in de raceuitslag.

Verstappen was daar uiteraard zwaar teleurgesteld over. "Het is een belachelijke beslissing, genomen door een mongool van een steward", zei de Limburger gelijk na het bekendmaken van het nieuws.

Ook Mario Andretti, wereldkampioen van 1978, sprak op Twitter zijn onbegrip uit. "Nadat ik de beelden heb gezien, zou je ook kunnen zeggen dat Kimi hem dwong daar te rijden. Het was de beste inhaalactie van de Amerikaanse GP. Ik leef mee met Max Verstappen, hij is bestolen", meldde de Amerikaan.

Oud-coureur Martin Brundle vond de straf van Verstappen wel terecht. "Er is een reden waarom de baan een grens heeft. Ik heb niets tegen mooie inhaalacties, en dit was er één. Maar hij was toch echt buiten de baan", aldus de Brit.

Johnny Herbert, drievoudig Grand Prix-winnaar kon eveneens wel leven met de straf van Verstappen. "Het spijt me, maar wat hij deed kon niet. We weten allemaal hoe goed Verstappen is. Maar naast de baan inhalen, dat is geen bijzondere vaardigheid", was de Brit allerminst onder de indruk van de actie van Verstappen.