Max Verstappen noemt steward 'mongool' na cruciale tijdstraf in VS

"Het is een belachelijke beslissing, genomen door een mongool van een steward", foeterde hij bij Ziggo Sport. "Dit is belachelijk voor de sport."

De 20-jarige coureur haalde in de slotronde op spectaculaire wijze Kim Raikkonen in, maar volgens de wedstrijdleiding ging hij daarbij in de fout. De vanaf de zestiende plaats gestarte Nederlander kwam bij zijn actie even buiten de baan terecht.

Verstappen hoopt dat de steward in kwestie, Garry Connelly, zich niet meer laat zien bij Formule 1-races. "Hij moet lekker thuis blijven en daar op de bank gaan kijken. Deze steward probeert mij altijd een straf aan te smeren. Ik was misschien vijf centimeter van de baan, terwijl iedereen wijd ging op het circuit. Het slaat nergens op."

Het publiek smulde van de actie, maar kreeg vlak na de finish te horen dat Verstappen door een tijdstraf van vijf seconden alsnog terugviel van de derde naar de vierde plaats. "Ik hoop eigenlijk dat volgend jaar niemand meer komt kijken", vertelde Verstappen smalend.

Over zijn race was de Red Bull-coureur wel uitermate te spreken. Na een indrukwekkende inhaalrace deed hij op eind toch nog mee voor de prijzen. "De race was supergoed. Voor de derde keer op rij is onze auto heel snel, misschien wel de snelste van allemaal."

Jos Verstappen

Net als zoon Max was ook vader Jos Verstappen onaangenaam verrast door de beslissing om de coureur te straffen voor zijn inhaalactie.

"Schandalig van de FIA", sneerde de oud-coureur, werkzaam als talentscout bij Red Bull, op Twitter richting de internationale autosportfedartie. "Dit is bullshit. Sorry, maar dit slaat helemaal nergens op."

De straf van Verstappen was in het voordeel van Ferrari-coureur Raikkonen, die daardoor opschoof naar de derde plaats. Een cynische Verstappen senior twitterde daarom een afbeelding waarin hij de FIA de 'Ferrari International Assistance' noemt.

"Als iedereen die met vier wielen buiten de baan komt een straf krijgt, dan was de uitslag heel anders", voegde hij er later bij Ziggo Sport aan toe. "Wat willen ze nou bij de FIA? Willen ze racen zien, of filerijden? Het is belachelijk. Wedstrijdleider Charlie Whiting zou direct ontslagen moeten worden."

Red Bull heeft besloten om geen protest aan te tekenen, omdat dit zinloos zou zijn, vertelde teambaas Christian Horner. Hij noemde de straf wel inconsequent.