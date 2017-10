Verstappen hoopt ondanks gridstraf minimaal zesde te worden in VS

De Nederlander eindigde zaterdag bij de kwalificatie op het Circuit of the Americas als zesde, maar bezet door een gridstraf vanwege een motorwissel de achttiende startplek bij de race.

"Ik probeer zo ver als mogelijk naar voren te rijden, al verlies je in de eerste ronden veel tijd ten opzichte van de leiders. We gaan het zien. Ik zal op zijn minst proberen terug te komen tot de zesde plek", zegt hij op zijn eigen site.

De 20-jarige Verstappen baalt wel flink van zijn prestatie in de kwalificatie. "De balans was niet helemaal top. De ronde in Q3 zelf was voor mijn gevoel slecht. Ik maakte een fout in de laatste sector, waardoor ik twee of drie tienden verloor", aldus de coureur van Red Bull Racing.

"Dat is balen, omdat ik dichter bij Sebastian Vettel had moeten staan. Het is nu wellicht makkelijk praten, maar deze fouten zijn niet wat je wilt. Ik ben niet tevreden met mezelf en denk dat dit een van de slechtste kwalificaties van het jaar voor me is."

Achttiende

Toch kan Verstappen zijn tegenvallende prestatie ook enigszins relativeren. "Het is nu zo, daar kan ik niets meer aan veranderen. Het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Ik moet toch achteraan starten, maar het was fijner geweest als ik een goede kwalificatie had gehad."

Verstappen moest bij de kwalificatie in Austin Lewis Hamilton, die zijn 72e pole position pakte, Vettel, Valtteri Bottas, teamgenoot Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen voor zich dulden.

Doordat Renault-rijder Nico Hülkenberg (twintig plaatsen) en Toro Rosso-coureur Brendon Hartley (25 plaatsen) ook gridstraffen kregen, start Verstappen ondanks zijn straf van vijftien paatsen niet als laatste in de Verenigde Staten.

De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd verreden. Vorig jaar ging de winst in Austin voor de derde keer op rij naar de vanaf pole position vertrokken Hamilton.

