Zesde tijd Verstappen in kwalificatie Amerikaanse GP, 72e pole Hamilton

Verstappen start bij de race ondanks zijn zesde plek in de kwalificatie als achttiende, want de coureur van Red Bull Racing kreeg eerder zaterdag een gridstraf van vijftien plaatsen vanwege een nieuwe motor in zijn RB13.

Doordat Renault-rijder Nico Hülkenberg (twintig plaatsen) en Toro Rosso-coureur Brendon Hartley (25 plaatsen) ook gridstraffen kregen, start Verstappen niet als laatste.

Hamilton was in 1.33,108 veruit de snelste bij de kwalificatie op het Circuit of the Americas. Ferrari-coureur Sebastian Vettel reed 1.33,347 en start zondag als tweede. De tweede startrij bestaat uit Mercedes-rijder Valtteri Bottas (1.33,568) en Verstappens Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo (1.33,577).

De 20-jarige Verstappen reed 1.33,658 en eindigde daarmee ook nog achter Kimi Raikkonen van Ferrari, die dezelfde tijd als Ricciardo klokte. De top tien van de kwalificatie bestond verder uit Esteban Ocon van Force India, Renault-coureur Carlos Sainz, Fernando Alonso (McLaren) en Force India-rijder Sergio Perez.

72e pole

Hamilton, die op zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 afstevent, pakte voor de 72e keer in zijn loopbaan pole position. Daarnaast verbetert de Brit een record van legende Michael Schumacher door voor de 117e keer op de eerste startrij te staan.

Felipe Massa (Williams), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Stoffel Vandoorne (McLaren), Romain Grosjean (Haas F1) en Hülkenberg (Renault) wisten net niet door te dringen tot Q3 van de kwalificatie en strandden in het tweede deel.

In de eerste sessie vielen Sauber-rijders Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein, Lance Stroll (Williams), Hartley (Toro Rosso) en Kevin Magnussen (Haas F1) als de vijf langzaamste rijders af.

Vrije training

Eerder zaterdag kwam Verstappen achter Hamilton, Vettel, Bottas en Raikkonen tot de vijfde tijd tijdens de laatste vrije training in Austin. Op vrijdag had hij in de eerste twee oefensessies de vierde en tweede tijd neergezet.

De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd verreden. Vorig jaar ging de winst in Austin voor de derde keer op rij naar de vanaf pole position vertrokken Hamilton. Achter de Brit werd de latere wereldkampioen Nico Rosberg destijds tweede en eindigde Ricciardo namens Red Bull als derde.

Hamilton kan zondag in theorie al zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 veroveren. De voorsprong van de Mercedes-coureur op Vettel, de nummer twee in de WK-stand, bedraagt 59 punten. Er zijn nog vier Grands Prix te gaan.

