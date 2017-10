Verstappen komt tot vijfde tijd bij laatste vrije training in VS

Verstappen reed net als de meeste coureurs op ultrasofts en noteerde namens Red Bull Racing een tijd van 1.35,103. Drievoudig wereldkampioen Hamilton was ruim zes tienden sneller: 1.34,478.

Tijdens de oefensessie in Austin werd bekend dat Verstappen een gridstraf krijgt van de FIA doordat hij de beschikking krijgt over een nieuwe motor in zijn RB13. De technische ingreep kost hem zondag vijftien startplaatsen bij de race.

Behalve Hamilton doken tijdens de derde vrije training ook het Ferrari-duo Sebastian Vettel (1.34,570) en Kimi Raikkonen (1.34,755) en Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1.34,692) onder de 1.35.

De top tien werd op het Circuit of the Americas gecompleteerd door Williams-rijder Felipe Massa, Nico Hülkenberg en Carlos Sainz van Renault, Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo en Force India-coureur Sergio Perez.

Voor Haas F1-coureur Romain Grosjean zat de derde vrije training er voortijdig op. De Fransman spinde in een bocht en belandde met zijn auto in de grindbak.

Kwalificatie

De 20-jarige Verstappen behoorde vrijdag, op de dag dat hij zijn contract bij Red Bull tot eind 2020 verlengde, tijdens de eerste en tweede vrije training ook tot de vijf snelste coureurs. Hij klokte toen respectievelijk de vierde en de tweede tijd.

Later zaterdag, om 23.00 uur, staat de kwalificatie op het programma op het Circuit of the Americas. De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt zondag om 21.00 uur verreden.

Vorig jaar ging de winst in Austin voor de derde keer op rij naar de vanaf pole position vertrokken Hamilton. Achter de Brit werd de latere wereldkampioen Nico Rosberg tweede en eindigde Ricciardo namens Red Bull als derde.

Hamilton kan zondag in theorie al zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 veroveren. De voorsprong van de Mercedes-coureur op Vettel, de nummer twee in de WK-stand, bedraagt 59 punten. Er zijn nog vier Grands Prix te gaan.