Verstappen in VS door motorwissel vijftien plekken naar achteren

De internationale autosportfederatie meldt zaterdag dat de 20-jarige Limburger de verbrandingsmotor en een onderdeel van het hybride systeem laat vervangen.

Omdat Verstappen al meer onderdelen heeft laten vervangen dan volgens de regels mag, kost hem dat vijftien plaatsen op de startgrid. De verbrandingsmotor is volgens leverancier Renault wel iets sneller dan zijn huidige krachtbron.

Al voor het raceweekend in Austin begon, werd gespeculeerd over een motorwissel voor Verstappen, die vrijdag verrassend zijn contract bij Red Bull verlengde tot en met 2020.

Verstappen klokte vrijdag in de eerste training de vierde tijd op het Circuit of the Americas. In de middagsessie moest hij alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Brit kan in de VS voor de vierde keer wereldkampioen worden.

Renault

Ook bij de teams van Renault en Toro Rosso krijgt één van de coureurs de beschikking over de nieuwe motor. Bij Renault geldt dat voor Nico Hülkenburg, bij Toro Rosso voor debutant Brendon Hartley. Hen staat eveneens een gridstraf te wachten.

De kwalificatie voor de Grand Prix van de VS in Austin wordt zaterdag om 23.00 uur afgewerkt. De race begint zondag om 21.00 uur.

