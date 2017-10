Gasly loopt titel in Super Formula mis door tyfoon

De 21-jarige Gasly ging het slotweekend van de Super Formula als nummer twee in, met een achterstand van een half punt op Hiroaki Ishiura. De Japanner is nu door de organisatie tot winnaar uitgeroepen van het racekampioenschap in Japan.

Japan wordt momenteel geteisterd door een tyfoon, die er al voor zorgde dat de vrije trainingen op vrijdag niet door konden gaan. Aangezien wordt verwacht dat de omstandigheden alleen maar zwaarder worden, heeft organisator JRP besloten het weekend te laten voor wat het is.

Omdat de race niet op een later tijdstip wordt ingehaald, blijft het klassement zoals het was. Achter Ishiura en Gasly eindigt de Zweed Felix Rosenqvist als derde.

"Ik ben teleurgesteld, want ik wilde racen en vechten om de titel en dat kan nu niet", reageerde Gasly tegen Motorsport.com. "Het is nu dus even lastig om te accepteren, maar het is wat het is."

Toro Rosso

Door de absentie van Gasly in Austin maakt Hartley dit weekend zijn debuut in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander vormt een team met Daniil Kvyat, die na enkele weken afwezigheid weer achter het stuur van een Toro Rosso kruipt.

De Rus was eerder juist vervangen door Gasly, maar krijgt door het vertrek van Carlos Sainz naar Renault een nieuwe kans.