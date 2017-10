Verstappen houdt goed gevoel over aan vrije trainingen in Austin

De 20-jarige Limburger klokte vrijdag in de eerste en tweede oefensessies respectievelijk de vierde en tweede tijd op het Circuit of the Americas.

"De lange runs waren goed, al kon de balans van de auto wat beter. De korte runs waren niet top, maar het is prima om dan alsnog tweede te staan. Het ziet er allemaal wel oké uit", aldus Verstappen tegen Ziggo Sport.

De Red Bull Racing-coureur, die vermoedelijk een gridstraf krijgt vanwege een nieuwe motor, vindt wel dat het Amerikaanse circuit voor verbetering vatbaar is doordat de baan op sommige plekken niet egaal is.

"Het is heel hobbelig, al is het wel gecontroleerd. De ergste delen zijn weggeslepen", weet Verstappen. "Maar het is wel heel apart dat zo'n nieuw circuit zo hobbelig is."

Contract

Verstappen ging ook nog even in op zijn nieuwe contract bij Red Bull. Eerder vrijdag maakte het Oostenrijkse team bekend dat de jonge Nederlander tot eind 2020 bijtekent.

"Natuurlijk is dit een moeilijk jaar, maar we zijn hard blijven werken om te verbeteren. We hebben een heel goed chassis. Je blijft afhankelijk van de motor, maar ik denk dat we volgend jaar heel competitief zijn", aldus de tweevoudig Grand Prix-winnaar.

"Geld is voor mij niet belangrijk. Het hoort erbij in de Formule 1, maar ik wil gewoon winnen. Ik win liever honderd Grands Prix gratis dan dat ik niets win en honderd miljoen op de bank heb staan."

Op zaterdag staan in de Verenigde Staten de derde vrije training (18.00 uur) en de kwalificatie (23.00 uur) op het programma. De Grand Prix wordt zondag om 21.00 uur verreden.