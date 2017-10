Alleen Hamilton sneller dan Verstappen in tweede vrije training VS

Verstappen reed 1.35,065 op het Circuit of the Americas. Hamilton, die ook tijdens de eerste oefensessie al de snelste was, slaagde er als enige in om onder de 1.35 te rijden: 1.34,668.

Achter de Brit en de Nederlander klokte Sebastian Vettel namens Ferrari de derde tijd (1.35,192). De top vijf bestond verder uit Hamiltons Mercedes-collega Valtteri Bottas (1.35,279) en Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, die tot 1.35,463 kwam.

Ferrari-rijder Kimi Raikkonen behoorde opnieuw niet tot de allersnelste coureurs. De Fin van Ferrari was in 1.35,514 de nummer zes op de baan in Austin.

McLaren-coureur Fernando Alonso, Felipe Massa van Williams en het Force India-duo Sergio Perez en Esteban Ocon behoorden ook nog tot de snelste tien.

2020

Eerder vrijdagavond noteerde Verstappen tijdens de eerste vrije training de vierde tijd in 1.37,339. Hamilton, Vettel en Bottas waren tijdens die sessie sneller dan de Limburger.

Vlak voor aanvang van die eerste training maakte Red Bull bekend dat Verstappen zijn contract bij het team ondanks het moeizame huidige seizoen tot eind 2020 verlengt.

Op zaterdag volgen de derde vrije training (18.00 uur) en de kwalificatie (23.00 uur). De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt zondag om 21.00 uur verreden.

Vorig jaar ging de winst in Austin voor de derde keer op rij naar de vanaf pole position vertrokken Hamilton. Achter de Brit werd de latere wereldkampioen Nico Rosberg tweede en eindigde Ricciardo namens Red Bull als derde.

Hamilton kan zondag in theorie al zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 veroveren. De voorsprong van de Mercedes-coureur op Vettel, de nummer twee in de WK-stand, bedraagt 59 punten. Er zijn nog vier Grands Prix te gaan.