Formule 1-architect Tilke enthousiast over plannen voor GP Rotterdam

Tilke had donderdagochtend in Aken een oriënterend gesprek met Herman Vaanholt, die in het verleden verantwoordelijk was voor de organisatie van Rotterdam City Racing. Vaanholt maakte onlangs een schets van een circuit langs de Maas in de buurt van De Kuip.

"Hij keek eerst even de kat uit de boom, begon vragen te stellen en naar de plannen te kijken", vertelt Vaanholt tegenover Formule 1.nl over Tilke, die onder andere de circuits van Baku en Austin ontwierp. "Hij werd steeds enthousiaster en begon gelijk te tekenen. Tilke zag zeker mogelijkheden."

Het gesprek tussen Vaanholt en Tilke volgde na berichten dat Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, interesse zou hebben in het terugbrengen van de Grand Prix van Nederland. De Amerikaanse eigenaren zouden het liefst een race organiseren op een stratencircuit in Amsterdam of Rotterdam.

Er zal eerst een haalbaarheidsonderzoek moeten komen voordat er überhaupt een stratenrace in Rotterdam kan worden georganiseerd. "Zo’n studie is het enige wat ik wil", laat Vaanholt weten. "Maar de gemeente zal daarvoor het initiatief moeten nemen. Ik ga daar met alle plezier aan proberen te trekken."

Zandvoort

Ook Zandvoort en Assen zouden tot de mogelijkheden voor een Formule 1-race in Nederland behoren. Circuit Zandvoort en de gemeente Zandvoort presenteren over ongeveer een maand de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek naar het terughalen van de koningsklasse van de autosport.

Het TT-circuit in Assen hoopt op korte termijn te horen of het een Formule 1-licentie krijgt. De Amsterdamse wethouder Eric van den Burg liet al weten dat een race door de hoofdstad er niet in zit.

Eerder vrijdag zei prins Bernhard van Oranje dat hij hoopt op een terugkeer van een Formule 1-race in Zandvoort. De mede-eigenaar van het circuit denkt dat een Grand Prix in Zandvoort haalbaarder is dan een race op een stratencircuit in Amsterdam of Rotterdam.

De laatste Grand Prix van Nederland werd in 1985 verreden. De Oostenrijker Niki Lauda kroonde zich destijds tot winnaar in Zandvoort.