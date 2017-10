Verstappen verlengt contract bij Red Bull Racing tot eind 2020

Volgens de 20-jarige Limburger was zijn contractverlenging niet meer dan logisch. "Red Bull heeft altijd met daden haar geloof in mij hardgemaakt", verklaart hij.

"Als 16-jarige werd ik opgenomen in het young driverprogramma, waarna ik op mijn zeventiende in de Formule 1 ben begonnen en ik vervolgens de kans kreeg om voor Red Bull Racing te racen, waar ik met dit team een droomstart had."

Verstappen promoveerde halverwege vorig seizoen op 18-jarige leeftijd van satellietteam Toro Rosso naar Red Bull en maakte bij zijn debuut voor het Oostenrijkse team direct indruk door de Grand Prix van Spanje te winnen. "Ze hebben mij en mijn ambities altijd ondersteund en ik weet dat we dezelfde ambitie hebben", zegt hij over het team.

"Hun support, van iedereen in de fabriek tot de crew in de garage, wat er ook op het racecircuit gebeurde, is altijd honderd procent geweest. We hebben ook veel lol gehad samen. Ik ben heel erg blij verder te kunnen gaan bij Red Bull Racing en ik kijk ernaar uit om samen te blijven werken om in de komende jaren meer successen te beleven."

Moeizaam

Begin deze maand pakte Verstappen in Maleisië knap zijn tweede Grand Prix-zege. Desondanks kent hij mede door veel technische problemen een moeizaam seizoen. De Limburger bezet momenteel de zesde plaats in de WK-stand.

Red Bull-teambaas Christian Horner is blij dat Verstappen zich ondanks de tegenslagen langer aan het team verbindt en voorziet een grote toekomst voor de jonge Nederlander.

"Wij kijken ernaar uit om zijn reis met hem voort te zetten in onze jacht op Formule 1-wereldkampioenschappen", aldus de Brit. "Als we naar de lange termijn met Max kijken, is hij in de beste positie om een team rond hem te vormen om onze gezamenlijke ambitie in te lossen."

Verstappen, die bij Red Bull een koppel vormt met de Australiër Daniel Ricciardo, bereidt zich momenteel net als alle andere Formule 1-coureurs in Austin voor op de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Op het Circuit of the Americas klokte hij vrijdagavond in de eerste en tweede vrije training respectievelijk de vierde en tweede tijd. Zaterdagavond volgen de derde vrije training en de kwalificatie, waarna op zondag de race op het programma staat.