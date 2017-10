Prins Bernhard hoopt als circuiteigenaar op F1-race in Zandvoort

"Natuurlijk moeten we hier op het circuit wat dingen aanpassen, maar bij een stratencircuit zijn de kosten veel hoger", aldus de prins tegenover RTL GP.

Bernhard reageert op de berichten dat Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, interesse zou hebben in het terugbrengen van de Grand Prix van Nederland. De Amerikaanse eigenaren zouden het liefst een race organiseren op een stratencircuit in Amsterdam of Rotterdam.

De Amsterdamse wethouder Eric van den Burg zei al dat een race door de hoofdstad er niet in zit, maar wel op 'Amsterdam Beach', zoals hij het circuit van Zandvoort noemde.

"Ik denk dat Amsterdam en Zandvoort wat dat betreft helemaal op één lijn zitten", aldus Bernhard junior.

Onderzoek

Circuit Zandvoort en de gemeente Zandvoort presenteren over ongeveer een maand de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek naar het terughalen van de koningsklasse van de autosport.

De successen van Max Verstappen zijn een belangrijke aanjager. "Hij wil niets liever dan zijn thuisrace rijden op Zandvoort. Het is ook mijn absolute droom de Formule 1 naar Zandvoort te halen, maar we moeten wel zo'n model creëren dat het circuit er geld aan verdient", aldus Bernhard van Oranje.

Qua infrastructuur is het goed te doen, zegt hij. "Zandvoort is per trein te bereiken en we hebben hier al eens 120.000 man gehad. Bovendien is Zandvoort met zijn ligging in de duinen en hoogteverschillen ook voor de coureurs een uitdagend circuit."