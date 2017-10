'Vertrouwen in overvloed' bij Hamilton voor mogelijk beslissende GP in VS

"Voor mij is er nu niks anders dan in voorgaande races. Ik sta hier weer met een overvloed aan vertrouwen. Mentaal zit het wel goed", aldus de Mercedes-coureur donderdag op de persconferentie in Austin.

Hamilton heeft met nog vier races te gaan een voorsprong van 59 punten op naaste belager Sebastian Vettel en kan zondag op het Circuit of the Americas theoretisch al de wereldtitel pakken. De 32-jarige Brit wilde twee weken geleden na de Grand Prix in Japan al niet te vroeg juichen en dat is nu niet anders.

"Sebastian heeft dit jaar al laten zien dat hij een echte vechter is. Ik reken erop dat zijn team Ferrari komend weekend en in de rest van het seizoen sterk is", aldus Hamilton, die zich in 2008, 2014 en 2015 ook al tot wereldkampioen kroonde in de koningsklasse van de autosport.

Kansen

Mocht Hamilton zondag naast de wereldtitel grijpen, dan krijgt hij nog drie kansen op revanche. Op 29 oktober staat de Grand Prix van Mexico op het programma, twee weken later de GP van Brazilië en het Formule 1-seizoen wordt op 26 november afgesloten in Abu Dhabi.

Een voorkeur heeft Hamilton niet voor de locatie waar hij zijn vierde wereldtitel binnenhaalt. "Het maakt mij echt niet uit of ik nu de wereldtitel verover of pas in de laatste race. Mijn focus ligt volledig op zondag."

Hamilton kroont zich zondag alleen tot wereldkampioen als hij zelf de Grand Prix van Austin wint en Vettel buiten de top vijf eindigt. De race begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd. Op vrijdag en zaterdag zijn eerst nog de vrije trainingen en de kwalificatie.

