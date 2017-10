Alonso verlengt contract en rijdt ook in 2018 voor McLaren

Alonso staat sinds 2015 onder contract bij McLaren, waar hij bezig is aan zijn tweede periode. In 2007 reed de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 (2005 en 2006) ook voor de Britse renstal.

"McLaren bestaat uit heel veel warme en vriendelijke mensen en in de Formule 1 heb ik nog nooit zo'n goede sfeer meegemaakt", aldus Alonso. "Ik voel me thuis bij dit team en mijn hart vertelde me dat ik moest blijven."

Alonso, die eerder in zijn loopbaan ook onder contract stond bij onder meer Renault en Ferrari, boekte tot dusver 32 Grand Prix-zeges in zijn carrière en haalde 97 keer het podium.

Dit seizoen verloopt vooralsnog teleurstellend voor Alonso, die de zestiende plaats bezet in de WK-stand. De Spanjaard wilde dan ook alleen bij McLaren blijven als hij in 2018 kan beschikken over een competitieve auto en gezien zijn contractverlenging heeft hij daar alle vertrouwen in.

"McLaren heeft de kennis en de financiële mogelijkheden om op korte termijn Grands Prix te winnen en wereldtitels te vervoveren", beweert Alonso. "De laatste jaren waren niet makkelijk, maar we zijn het winnen nog niet verleerd en ik ben er van overtuigd dat we dat spoedig laten zien."

Door de contractverlenging van Alonso zijn de stoeltjes bij McLaren voor volgend seizoen bezet. Naast Alonso rijdt ook de Belg Stoffel Vandoorne in 2018 weer in Britse dienst.