Voormalig topsprinter Bolt geeft startschot bij GP Verenigde Staten

De achtvoudig olympisch atletiekkampioen uit Jamaica is door de organisatie gestrikt om Max Verstappen en zijn collega’s weg te schieten voor de opwarmronde.

Bolt, die na de WK atletiek in Londen dit jaar met pensioen ging, zal tevens door Lewis Hamilton, leider in de WK-stand, voor de race een rondje worden gechauffeerd op het Circuit of the Americas.

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaars van de Formule 1, grijpen de Grand Prix in Texas aan om te experimenteren met meer entertainment tijdens het raceweekend. Zo zal Justin Timberlake zaterdag optreden op het circuit en is het zondag de beurt aan Stevie Wonder.

De race in Austin begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd. Op vrijdag en zaterdag zijn eerst nog de vrije trainingen en de kwalificatie.