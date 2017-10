Alles over GP Verenigde Staten: 'Als alles heel blijft is Ferrari favoriet'

Mercedes-coureur Hamilton heeft een voorsprong van 59 punten op naaste belager Vettel. Als de Brit wint en de Duitser als zesde of lager eindigt, kan het feest in het Mercedes-motorhome losbarsten.

Ook Valtteri Bottas heeft nog een minieme kans om wereldkampioen te worden. De teamgenoot van Hamilton staat 72 punten achter. Er zijn nog vier Grands Prix te gaan en elke overwinning levert 25 punten op. Mercedes kan in Austin de constructeurstitel veiligstellen. Alleen als Ferrari zeventien punten meer pakt, wordt het feestje voor de Duitse renstal minimaal een week uitgesteld.

Het decor voor een mogelijke vierde titel van Hamilton is het Circuit of the Americas in het Texaanse Austin. Sinds 2012 is dit het circuit waar jaarlijks de Amerikaanse Grand Prix wordt verreden. De statistieken spreken in het voordeel van de titelfavoriet, want Hamilton wist de afgelopen vijf jaar bijna alle edities te winnen.

Bandendebacle

In de geschiedenis van de Formule 1 zijn er vele circuits de thuisbasis van de Grand Prix van de Verenigde Staten geweest. De koningsklasse kreeg er maar moeilijk voet aan de grond. Alleen de races op Watkins Glen, waar de Formule 1 twintig keer van start ging, waren een relatief succes. Straatraces in Las Vegas en Phoenix bleken geen blijvertjes.

Vanaf 2000 waagde het land na een afwezigheid van acht jaar een nieuwe poging met een Grand Prix op de Indianapolis Speedway. Daar waren de tribunes goed gevuld en bood de race spektakel. Aanvankelijk leek de race een lang leven beschoren, tot het bandendebacle in 2005.

Ralf Schumacher crashte dat jaar hard in de vrijdagtraining en bandenleverancier Michelin besloot dat het onverantwoord was om de teams die het van banden voorzag van start te laten gaan. Als gevolg van die beslissing reden alle coureurs met Michelinrubber onder hun auto na de opwarmronde terug de pits in en stonden er maar zes auto's - op Bridgestonebanden - aan de start. Christijan Albers eindigde in zijn Minardi als vijfde en pakte daarmee de enige vier WK-punten in zijn carrière. Na deze wanvertoning nam de populariteit van de Formule 1 in Indianapolis flink af en na 2007 verdween het circuit van de kalender.

Toch kwam er in 2012 opnieuw een Amerikaanse Grand Prix en sindsdien lijkt de race een blijvertje. Het circuit in Texas is zeer veelzijdig door het grote hoogteverschil tussen de start en de eerste bocht, de snelle bochtencombinaties in de eerste sector en een lang recht stuk tussen bocht elf en twaalf.

Circuit: Circuit of the Americas

Aantal rondes: 56

Lengte circuit: 5.513 km

Aantal bochten: 20

Recordwinnaar: Lewis Hamilton: 4 (2012, 2014, 2015, 2016)

Ronde record: Sebastian Vettel (Red Bull, 2012) 1.39,347

Laatste vijf winnaars:

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012: Lewis Hamilton (McLaren Mercedes)

De top tien van vorig jaar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:38.12,618

2. Nico Rosberg (Mercedes) +4,520

3. Daniel Ricciardo (Red Bull) +19,692

4. Sebastian Vettel (Ferrari) +43,134

5. Fernando Alonso (McLaren Honda) +1.33,953

6. Carlos Sainz (Toro Rosso) +1.36,124

7. Felipe Massa (Willams) + 1 ronde

8. Sergio Perez (Force India) + 1 ronde

9. Jenson Button (McLaren Honda) + 1 ronde

10. Romain Grosjean (Haas) + 1 ronde

Kenner

Formule 1-schrijver Koen Vergeer denkt niet dat het kampioenschap al beslist wordt in Austin. "Vettel zal nog even terugslaan, maar het is een gelopen koers. Hij gaat in de aanval want hij weet dat hij voor Hamilton moet eindigen. Als alles heel blijft, is Ferrari de favoriet. Ze hebben de snelste auto", zegt hij.

Volgens Vergeer kan de titelstrijd in het voordeel van Verstappen* uitpakken. "Verstappen gaat hoge ogen gooien in Austin. Ferrari moet tot het uiterste gaan en Mercedes kan consolideren. Als Max Hamilton aanvalt, zal hij met oog op het kampioenschap, de deur niet helemaal dichtgooien. En wanneer Max Vettel aanvalt, gaat hij waarschijnlijk rare dingen doen. Dat is tevens de samenvatting van het afgelopen najaar en allemaal in het voordeel van Red Bull."

* Wij spraken Vergeer voordat bekend werd dat Verstappen mogelijk een gridstraf krijgt vanwege het vervangen van zijn motor.

Een goede seizoensafsluiting kan zeker in het voordeel werken voor Verstappen en zijn team. "Het is goed om een soort momentum op te bouwen wat je mee kunt nemen naar volgend jaar. Vorig jaar gebeurde dat ook maar toen veranderden er heel veel regels waar Red Bull niet goed op ingesprongen is. Nu verandert er nauwelijks iets en kan er verder worden gebouwd."

"Je ziet wat voor progressie Renault en Red Bull hebben geboekt en nu zit er alleen maar vooruitgang in. Verstappen kan zomaar wereldkampioen worden volgend jaar", oppert hij.

“Verstappen kan zomaar wereldkampioen worden volgend jaar” Formule 1-schrijver Koen Vergeer

Lapwerk

Vergeer denkt dat het Circuit of the Americas een blijvertje wordt op de Formule 1-kalender. "De Formule 1 is daar nog steeds niet heel populair en de race staat onder druk. Met de financiën zit het nog niet helemaal goed omdat de staat Texas niet meer wil meebetalen. Maar dankzij de Amerikaanse organisatie Liberty Media blijft de race waarschijnlijk op de kalender. Het is ook een fantastisch circuit. Dus als ze even volhouden, creëren ze hier vanzelf een traditie."

"Die andere circuits in Las Vegas en Detroit waren allemaal lapwerk", vervolgt de schrijver. "Op Indianapolis is het fout gegaan doordat ze de andere kant opreden op de oval dan de Amerikaanse raceklasses. Dat voelde al niet goed en het bandendebacle was helemaal een afknapper."

"Maar de Amerikanen hebben hun eigen raceklasses. Formule 1, met al die rare circuits en rare regels, is voor hen iets Europees. Donald Trump zegt: 'Wij hebben ons eigen klimaat'. De racefans zeggen 'Wij hebben onze eigen races.' Daarom boterde het nooit. Het is een cultuurverschil", zo verklaart Vergeer de matige Amerikaanse belangstelling.

Drankreclame

Deze week testte Robert Kubica bij Williams, waar hij kandidaat is voor een zitje in 2018. De Pool raakte in 2011 aan zijn arm gewond bij een rally maar lijkt toch in staat een comeback te kunnen maken.

Of het zover gaat komen, valt nog te bezien, zegt Vergeer. "Als Williams Kubica echt wil hebben, hadden ze hem allang een stoeltje gegeven. Fysiek is hij nog niet in orde denk ik, hoe sneu het ook is, want iedereen gunt het hem. Als ik hem met Felipe Massa vergelijk, dan is hij geen partij voor hem. Ook al is Felipe over de datum."

“Het verkopen van Valtteri Bottas aan Mercedes is echt de genadeklap geweest.” Koen Vergeer

"Maar Williams moet naast Lance Stroll wel iemand hebben die in ieder geval oud genoeg is om drankreclame te mogen maken", doelt Vergeer op de leeftijd van de 18-jarige Canadees. "Stroll heeft één keer goed gereden maar voor de rest kan die jongen er niets van. Het gaat puur om het geld. Ik zou echt niet weten wie er volgend jaar in die auto gaat zitten. Misschien dan toch maar Kubica met een polshandicap."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag

17.00 uur-18.30 uur: Eerste vrije training

21.00 uur-22.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag

18.00 uur-19.00 uur: Derde vrije training

23.00 uur-0.00 uur: Kwalificatie

Zondag

21.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Lewis Hamilton (Mercedes, 306 punten)

2. Sebastian Vettel (Ferrari, 247 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 234 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 192 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 148 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 111 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 82 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 65 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 48 punten)

10. Niko Hulkenberg (Renault, 34 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (540 punten)

2. Ferrari (395 punten)

3. Red Bull (303 punten)

4. Force India (147 punten)

5. Williams (66 punten)

6. Toro Rosso (52 punten)

7. Haas (43 punten)

8. Renault (42 punten)

9. McLaren Honda (23 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP van Mexico, 29 oktober, Autodromo Hermanos Rodriguez