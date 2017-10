Red Bull wil wagen voor nieuw seizoen eerder af hebben

Red Bull wil daarmee een slechte seizoensstart zoals dit jaar vermijden. Eerder werd de afwerking van de wagens zo lang mogelijk uitgesteld gedurende de winter, zodat de monteurs zo veel mogelijk tijd kregen om eraan te werken. Komende winter kunnen Verstappen en teamgenoot Daniel Ricciardo al eerder testen met de nieuwe bolide.

Ricciardo is tevreden dat hij volgend jaar al eerder weet waar de wagen toe in staat is. "Ik heb het gevoel dat we altijd slecht aan een seizoen beginnen en vervolgens sterker worden", aldus de Australische coureur tegen Autosport.

"Ik weet niet waarom dat is, maar volgens mij is dat niet gepland. Het zou fijn zijn als we een jaar net zo goed beginnen als eindigen. Hopelijk kunnen we volgend jaar stabieler zijn."

Podium

Ook Verstappen had er bij Red Bull op aangedrongen de wagens eerder in de winter gebruiksklaar te krijgen.

Na een moeizame start weten Verstappen en Ricciardo namens Red Bull de laatste races geregeld het podium te bereiken. De GP's van Azerbeidzjan (Ricciardo) en Maleisië (Verstappen) werden gewonnen.

Komend weekend staat op het Circuit of the Americas de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma. De race begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd. Op vrijdag en zaterdag zijn de vrije trainingen en de kwalificatie.

Live op de hoogte blijven van Formule 1-nieuws? Download de NUsport-app