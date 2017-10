Wolff stelt dat Mercedes veel geleerd heeft van 'nederlaag' in Maleisië

Tijdens de laatste drie races in Singapore, Maleisië en Japan namen Hamilton en Mercedes een voorschot op de naderende titels. Maar het verschil met Red Bull werd duidelijk kleiner, terwijl Ferrari vooral door een gebrek aan betrouwbaarheid achterop raakte in de WK-strijd.

"Na deze races hebben we veel meer kennis van onze auto's", zegt teambaas Wolff tegen Sky Sports. "We begrijpen meer van de wisselende resultaten waar we dit jaar mee te maken hebben gehad."

"Een deel van die kennis gaan we al toepassen bij de laatste races van het seizoen. Een ander deel nemen we mee naar volgend jaar", vertelt de Oostenrijker.

In Maleisië werd Hamilton ruimschoots geklopt door Max Verstappen, iets dat eerder in het seizoen nog onmogelijk leek. "Onze nederlaag in Maleisië heeft een bittere smaak gegeven. Maar op de zware dagen leer je het meest. Daar leg je het fundament van je succes", zegt Wolff.

Wereldtitel

Mercedes kan komend weekend bij de Grand Prix van de Verenigde Staten twee wereldtitels grijpen. Hamilton moet zestien punten meer halen dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel en drie meer dan teamgenoot Valtteri Bottas om voor de vierde keer wereldkampioen te worden.

Een stuk waarschijnlijker is dat het Duitse team voor het vierde jaar op rij de constructeurstitel veiligstelt. Alleen als Ferrari zeventien punten meer pakt dan Mercedes, wordt dat feestje met minimaal een week uitgesteld. Slechts bij één race dit seizoen wist Ferrari een dergelijke marge op Mercedes te bewerkstelligen: in Monaco.

Wolff wil nog niet op de aanstaande titels vooruitlopen. "We benaderen elke race met een gezonde dosis scepsis in plaats van wishful thinking. Onze focus in Austin ligt er op dat we elk punt pakken dat binnen ons bereik ligt."

Geluk

Waar Ferrari vooral tijdens de drie races in Azië geplaagd werd door technische problemen, zijn de auto's van Mercedes in 2017 erg betrouwbaar gebleken. "Geluk heeft dit jaar natuurlijk een rol gespeeld", beseft Wolff. "Maar we hebben ons als team steeds in de juiste positie weten te plaatsen zodat het geluk onze kant op viel."

"Maar niemand binnen het team kan ondanks onze goede resultaten ontkennen dat we veel uitdagingen zijn tegengekomen dit seizoen. Het team is obsessief bezig geweest met elk detail."

Met vier zeges in de laatste vijf Grands Prix legde Hamilton de afgelopen maanden zijn fundament voor de naderende titel. "Het is indrukwekkend geweest om te zien hoe Hamilton alles uit de auto heeft gehaald en heeft samengewerkt met het team om onze problemen op te lossen. Hij heeft geweldig gereden dit jaar. Vooral na de zomerpauze was hij echt van een ander niveau."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur. Op vrijdagavond zijn de eerste twee vrije trainingen. Ook op zaterdag is er nog een oefensessie, om 23.00 uur gevolgd door de kwalificatie.

Live op de hoogte blijven van de Grand Prix van de Verenigde Staten? Download de NUsport-app