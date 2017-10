McLaren wil niet overhaasten met talent Norris (17) na titel in Formule 3

"Ons huidige plan is om hem komend seizoen in de Formule 2 te laten rijden", zegt Zak Brown, directeur van de Britse renstal. Norris maakt onderdeel uit van het opleidingsteam van McLaren.

In de Formule 1-wereld wordt er rekening mee gehouden dat Norris volgend seizoen de plek van Jenson Button inneemt als reserverijder van McLaren. "Hij is absoluut snel genoeg voor de Formule 1, maar we willen niet overhaasten", stelt Brown tegen SkySports. "We zien in hem een toekomstige ster, maar op dit moment willen we hem nog niet in een Formule 1-wagen zetten."

Norris had dit weekend in de eerste van drie races op Hockenheim voldoende aan een tweede plaats om de titel in de Formule 3 veilig te stellen. Daarmee overtrof hij Lewis Hamilton. De huidige nummer één in de WK-stand en drievoudig wereldkampioen werd in 2004 op 19-jarige leeftijd slechts vijfde in de Formule 3.

De Formule 3 bleek de afgelopen jaren een goede opstap naar de Formule 1. In 2014 werd de huidige Force India-coureur Esteban Ocon kampioen in de klasse en vorig jaar was Lance Stroll de beste. De Canadees rijdt dit jaar bij Williams in de koningsklasse van de autosport.

Droom

Norris droomt zelf van een toekomst in de Formule 1. "Het is een fantastisch en succesvol jaar geweest, dat me hopelijk dichter bij het realiseren van mijn Formule 1-droom brengt", zegt de tiener op de website van McLaren.

"Vanaf de eerste race in het seizoen heeft Carlin me een snelle auto gegeven. Mijn dank gaat uit naar teambaas Trevor Carlin en zijn medewerkers."

"Ik geniet van mijn rol in het opleidingsteam van McLaren. Ik breng veel tijd door in de simulator en het technologisch centrum. Ook heb ik enkele Grands Prix kunnen bijwonen dit seizoen."

Eric Boullier, racedirecteur van de Britse renstal, is erg te spreken over de prestaties van Norris. "Hij heeft bij iedereen indruk gemaakt met zijn volwassenheid, professionaliteit en snelheid."