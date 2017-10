Horner: 'Verstappen kan team om zich heen bouwen bij Red Bull'

De 20-jarige Verstappen ligt nog tot het einde van volgend seizoen vast bij Red Bull, maar weigert zich vooralsnog uit te spreken over zijn toekomst. De Limburger wordt regelmatig gelinkt aan Mercedes en Ferrari.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij inziet wat de kracht van dit team is en wat er allemaal mogelijk", steekt Horner van wal in gesprek met Motorsport.com. "Hij voelt zich hier op zijn gemak."

In dienst van Red Bull werd Verstappen niet alleen de jongste Grand Prix-winnaar ooit, maar ook de jongste meervoudig racewinnaar en de jongste coureur die in de punten reed in de Formule 1.

"Bovendien zit Lewis Hamilton prima op zijn plek bij Mercedes en heeft Sebastian Vettel net voor drie jaar bijgetekend bij Ferrari. Het zou dus voor de hand liggen dat hij hier een team om zich heen bouwt, maar dan moeten wij hem wel van een competitieve auto voorzien", beseft Horner.

De Britse teambaas vraagt zich bovendien af of Verstappen wel bereid is om het risico te nemen dat hij tweede viool moet spelen achter Hamilton of Vettel. "Die vraag kan hij alleen zelf beantwoorden."

Frustratie

Verstappen wordt dit seizoen geplaagd door technische problemen. Hij haalde in zeven van de zestien races de finish niet met zijn RB13 en is de nummer zes in de WK-stand. Zonder die pech zou hij derde staan, denkt Horner.

"Er waren zoveel races waarin hij fantastisch op koers lag om fraaie resultaten neer te zetten, maar hij had vier keer motorproblemen. Gezien de punten die hij op die manier heeft laten liggen, had hij comfortabel derde kunnen en moeten staan in het klassement."

Horner vindt het knap dat Verstappen zich ondanks al die tegenslag niet laat ontmoedigen. "Ik moet hem een compliment maken dat hij op zo'n jonge leeftijd de frustratie niet de overhand liet krijgen en geduldig bleef."

Fenomenaal

De prestaties van Verstappen in zijn nog prille loopbaan zijn niet minder dan "fenomenaal" te noemen, vindt Horner. "Het is verbazingwekkend dat hij pas net 20 jaar is. Hij is misschien wel de populairste coureur en blijft zich in alle opzichten ontwikkelen."

"Omdat hij relatief gezien nog vrij onervaren is, blijft hij elk weekend leren en groeien. Hij heeft nu bijna drie seizoenen achter de rug en het is interessant om te zien wat de toekomst voor hem in petto heeft."

Volgende week staat voor Verstappen de eerstvolgende Grand Prix op het programma in de Verenigde Staten. Daarna reist het Formule 1-circus ook nog af naar Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.