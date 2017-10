Toro Rosso met Hartley in plaats van Gasly bij GP Verenigde Staten

De 27-jarige Hartley kwam in 2009 als testcoureur voor het laatst in actie voor het Italiaanse team en maakt op het Circuit of the Americas zijn Formule 1-debuut.

Hij kwam de laatste drie jaar namens Porsche uit in het World Endurance Championship (WEC). In juni van dit jaar schreef Hartley met zijn team de 24 uur van Le Mans op zijn naam.

Gasly (21), die wordt gezien als groot talent binnen de opleiding van Red Bull Racing, ontbreekt bij de race in Amerika doordat hij meedoet aan de laatste race in de Japanse Super Formula-series, waar hij nog kans maakt op de titel.

"We zijn heel blij om Brendon terug in het team te hebben. Met alle race-ervaring die hij in de laatste jaren heeft opgedaan zijn we er zeker van dat hij het fantastisch zal doen", zegt Toro Rosso-baas Franz Tost.

Kvyat

Hartley spreekt van jongensdroom. "Ik heb veel geleerd sinds mijn tijd als reserverijder bij Red Bull en Toro Rosso. Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans krijg en voel me klaar voor mijn debuut in de Formule 1."

Eind september kreeg Gasly een stoeltje bij Toro Rosso ten koste van Daniil Kvyat, die vorige week echter weer terugkeerde bij het team doordat Carlos Sainz vervroegd doorschoof naar Renault.

De jonge Gasly, die na de Amerikaanse Grand Prix gewoon weer het stoeltje van Hartley overneemt, werd tijdens zijn eerste Formule 1-races in Maleisiƫ en Japan respectievelijk veertiende en dertiende.

Na de Grand Prix van de Verenigde Staten komen dit Formule 1-seizoen ook de races in Mexico, Braziliƫ en Abu Dhabi nog aan bod.