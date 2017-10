Amsterdam en Rotterdam ontkennen gesprekken over Formule 1-race

Dinsdag meldde Motorsport.com dat Sean Bratches, de commerciële baas van de Formule 1, onlangs in Nederland was om te praten over een stratenrace en te kijken wat er nodig is om een dergelijk evenement te organiseren.

Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, zou een voorkeur hebben voor Amsterdam als locatie. Omdat een Grand Prix in de hoofdstad voor veel logistieke problemen kan zorgen, wordt ook gedacht aan Rotterdam.

Beide steden laten nu aan Motorsport.com weten dat er geen contact is geweest met de Formule 1. "Rotterdam is niet benaderd voor een Formule 1-race, er zijn dus ook geen gesprekken gevoerd met een partij hierover", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam vrijdag.

Volgens de woordvoerder is een race door Rotterdam de komende drie jaar sowieso niet mogelijk vanwege de renovatie van de Maastunnel en het opknappen van de Coolsingel. "Daarnaast hadden velen bij de eerdere City Racing-evenementen natuurlijk ook hun bedenkingen in verband met milieu- en geluidsoverlast", aldus de woordvoerder.

Zandvoort

Eric van der Burg, de Amsterdamse wethouder voor Sport, reageerde eerder al weinig enthousiast op het idee van een Formule 1-race door de hoofdstad. "In Amsterdam? Prima maar dan wel in Amsterdam Beach waar een mooi circuit ligt en niet in de binnenstad van Amsterdam", schreef hij dinsdag op Twitter.

Van der Burg doelde daarmee op het circuit van Zandvoort. In 1985 werd daar de laatste Nederlandse Grand Prix verreden.

Dat er niet gesproken is met de gemeentes wil overigens niet zeggen dat Liberty helemaal geen contact heeft gehad met partijen in Nederland. De Formule 1-organisatie zou een Grand Prix in Nederland hoog op het lijstje hebben staan omdat de populariteit van de Formule 1 in ons land enorm is toegenomen dankzij de prestaties van Max Verstappen.