Gefrustreerde Massa baalt van onzekere toekomst bij Williams

De 36-jarige Braziliaan vormt dit Formule 1-seizoen een koppel met de achttien jaar jongere Lance Stroll, maar verliest zijn plekje bij Williams mogelijk aan Robert Kubica of Paul di Resta.

"Het is frustrerend dat het team een koers wil varen die slechter is dan het behouden van de twee huidige coureurs", uit Massa zijn ongenoegen vrijdag in gesprek met Motorsport.com.

"Lance ontwikkelt zich goed en om eerlijk te zijn vind ik dat ik het zelf ook goed doe. In mijn ogen kan het alleen maar goed uitpakken als Williams aan deze samenstelling vasthoudt. Als het team iets verandert, kan het ze meer kosten dan wanneer ze mij behouden."

Massa zette na vorig jaar een punt achter zijn loopbaan, maar ging toch een jaar door na het vertrek van Valtteri Bottas naar Mercedes en hoopt in 2018 nog een seizoen aan zijn lange loopbaan toe te voegen.

De Pool Kubica (32) lijkt toe te werken naar een rentree in de Formule 1 nadat hij begin 2011 bijna zijn arm verloor na een crash bij een rally. De 31-jarige Di Resta verving de zieke Massa dit jaar bij de Grand Prix van Hongarije.

Dertig punten

Volgens Massa doet Williams er echter goed aan om Kubica noch Di Resta naast Stroll te laten rijden. De elfvoudig Grand Prix-winnaar vindt zichzelf ook in 2018 de ideale man naas de onervaren Canadees.

"Het team weet precies wat het aan mij heeft. Mijn huidige elfde plek in de WK-stand is niet vanwege mijn eigen fouten, maar door incidenten in drie races die me misschien wel dertig punten hebben gekost", aldus de Braziliaan. "Als ik de punten bezat waar ik recht op had, had ik de Force India-rijders op de hielen gezeten."

Massa zal technisch directeur Paddy Lowe van Williams in ieder geval niets verwijten, mocht hij toch aan de kant gezet worden voor een andere coureur

"Ik mag Paddy echt en hij weet wat het beste is voor het team, maar misschien is het niet volledig zijn beslissing. Wellicht moet er een keuze gemaakt worden op basis van andere motieven. Helaas speelt geld een rol in deze sport."

Er staan nog vier races op het programma in het huidige Formule 1-seizoen. Volgende week zondag wordt de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden, waarna ook Mexico, Braziliƫ en Abu Dhabi nog aan bod komen.