Rentree Kubica in Formule 1 dichterbij na 'succesvolle' test voor Williams

Williams laat aan Autosport weten dat de test van Kubica op Britse grond succesvol verliep, maar zegt verder niks over het aantal rondes of zijn snelste tijd. Naar verluidt zal Kubica volgende week in Hongarije een nieuwe test afleggen in de 2014-auto.

Kubica beëindigde in 2011 zijn loopbaan in de Formule 1 nadat hij bij een crash in een rally bijna zijn arm verloor. De laatste maanden werd de coureur veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer in de koningsklasse van de autosport.

Afgelopen zomer deed Kubica al enkele tests voor Renault, maar de Franse renstal heeft geen stoeltje meer voor hem beschikbaar. Renault wordt volgend seizoen vertegenwoordigd door Carlos Sainz en Nico Hülkenberg.

Stroll

Williams daarentegen zoekt nog naar een teamgenoot voor de 18-jarige Canadees Lance Stroll, die zo goed als zeker voor het Britse team blijft rijden.

Naast Kubica worden ook de Brit Paul di Resta en de Duitser Pascal Wehrlein genoemd als mogelijke kandidaten voor het tweede stoeltje bij Williams.

Kubica reed tussen 2006 en 2010 namens Sauber en Renault in de Formule 1. In 2008 kende hij zijn beste jaar met een zege in Canada en een vierde plek in de eindstand van het WK.