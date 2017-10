Ferrari-baas: 'Onderdeel van zestig euro verpestte race Vettel in Japan'

De monteurs van Ferrari kwamen er zondag te kort voor de start achter dat de Duitser een kapotte bougie in zijn motor had. Het team had daardoor te weinig tijd om het onderdeel te repareren.

"Ik kan me er wel aan ergeren dat een onderdeeltje van 60 euro ons uiteindelijk dwars zat. Daarmee is wel aangetoond dat de kwaliteit van ons materiaal en van onze manier van werken nog beter moet", aldus Marchionne.

"We hebben het probleem in eerste instantie genegeerd omdat het niet de hoogste prioriteit had. Maar dit is nu al de derde keer dat we ons potentieel niet hebben kunnen tonen."

Vettels ploeggenoot Kimi Raikkonen kon vorige week in Maleisië al niet starten door een motorprobleem en eind augustus in Singapore schakelden beide Ferrari's elkaar en Max Verstappen uit door een botsing in de eerste bocht.

Toch vindt Marchionne niet dat 2017 een verloren seizoen is voor de Italiaanse formatie. "Er is nog niets beslist. In de laatste vier races kunnen we het gat met Mercedes nog dichten. Daar heb ik alle vertrouwen in."

Arrogant

Vorig jaar wist Ferrari geen enkele race te winnen, maar dit seizoen zet het daar al vier zeges van Vettel tegenover. Daarnaast leidde hij tussen maart en september het wereldkampioenschap.

"Ik wil niet arrogant overkomen, maar onze auto is van hetzelfde niveau als die van Mercedes", aldus Marchionne.

"Ik weet zeker dat dit geen punt van discussie was geweest zonder onze problemen. We hebben grote stappen gemaakt. Daarnaast geloof ik niet in pech. Dankzij ons vertrouwen zijn we zo ver gekomen en dat moeten we koesteren."

Ferrari staat 145 punten achter op Mercedes in het constructeurskampioenschap. Vettel staat bij de coureurs tweede met 59 punten achterstand op WK-leider Lewis Hamilton. De Brit kan bij de komende Grand Prix van Amerika in Austin de wereldtitel pakken.