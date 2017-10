Verstappen bestempelt 2017 na podiumplekken nog steeds als 'mislukt'

"Het seizoen is nog steeds mislukt en dat is niet goed te praten", zegt de 20-jarige Verstappen maandag in het televisieprogramma Peptalk. "Maar het is in elk geval mooi dat we nu twee keer wel goede resultaten hebben gehaald."

Verstappen haalde in zeven van de zestien races de finish niet, maar schreef vorige week in Maleisië zijn tweede Grand Prix op zijn naam en hoefde zondag op het circuit van Suzuka alleen voorrang te verlenen aan Lewis Hamilton.

Volgens de Nederlander toont dat aan dat Red Bull weer helemaal meedoet. "Absoluut. Het waren twee goede weekeinden. Maleisië was natuurlijk het allerbest, maar ook in Japan was de snelheid in de race heel goed. Ik had niet verwacht dat we zo sterk zouden zijn."

Vertrouwen

WK-leider Hamilton liet zich in Japan al ontvallen dat hij merkt dat Verstappen een steeds grotere bedreiging vormt voor de Britse Mercedes-coureur. "Ik hoop dat dat zo is", reageert de jongeling. "Ik heb nog paar jaar te gaan en hij niet meer zo heel lang."

De Limburger barst ook nog van de ambities richting de resterende races van het seizoen. "Ik hoop dat ik wat vaker op het podium kan staan en dan hopelijk ook op de hoogste trede."

Met het oog op volgend jaar houdt Verstappen echter nog een slag om de arm. Hij benadrukt dat zijn huidige vertrouwen in 2018 mogelijk niets meer waard is. "Dat zullen we dan wel weer zien, want het is natuurlijk weer een heel nieuwe auto."

Simulator

De eerstvolgende Grand Prix is pas over een kleine weken in de Verenigde Staten. Tot die tijd verblijft Verstappen in het Engelse Milton Keynes, waar hij achter de simulator kruipt. "Daar ga ik me voorbereiden op de volgende twee wedstrijden, hopen dat we het daar weer goed doen."

Met nog vier Grands Prix te gaan bezet Verstappen de zesde plek in de WK-stand. Op 22 oktober wordt er geracet in de VS. Daarna volgen er races in Mexico en Brazilië, waarna het seizoen wordt afgesloten in Abu Dhabi.

Live op de hoogte blijven van al het nieuws uit de Formule 1? Download de NUsport-app