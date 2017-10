Tweede dubbele podium Red Bull geeft Horner en Ricciardo veel vertrouwen

Voor het eerst in het hybride tijdperk - sinds 2014 - wist Red Bull twee Grands Prix op rij een dubbel podium te bemachtigen. In Maleisië vorige week won Verstappen en werd Daniel Ricciardo derde. In Japan finishte Verstappen als tweede en werd Ricciardo opnieuw derde.

"Het is erg bemoedigend dat we opnieuw een dubbel podium hebben", zegt Ricciardo op de site van Red Bull. "Beide wagens zijn erg betrouwbaar en bovendien erg snel."

"We moeten in Austin en in Mexico in staat zijn om wederom strijd te leveren om de eerste plaatsen. Als we dit vasthouden tot in 2018, dan ziet het er erg goed voor ons uit."

Horner

Teambaas Christian Horner was erg tevreden over het optreden van Verstappen in Japan. "Hij kon vrij gemakkelijk in de buurt van Lewis Hamilton blijven. Aan het einde van de race zagen we dat er een schade aan zijn band linksvoor verscheen. Desondanks wist hij Hamilton nog even in de problemen te brengen."

"Helaas reden er enkele achterblijvers in de weg in de laatste rondes. Anders had het een erg interessante finish kunnen worden. Maar we kunnen terugkijken op een fantastische prestatie van zowel Max als Daniel", zegt Horner.

Er staan dit jaar nog vier Grands Prix op het programma. Behalve in de Verenigde Staten en Mexico staan er nog races in Brazilië en Abu Dhabi op het programma. De race in de VS is op zondag 22 oktober.