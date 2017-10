Trotse Hamilton onder indruk van goede vorm Verstappen

De 20-jarige Nederlander had bij het vallen van de vlag slechts een seconde achterstand op Hamilton. Verstappen was echter niet in de gelegenheid om de 61-voudig Grand Prix-winnaar aan te vallen.

"Hij deed het heel goed", zei Hamilton over Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. "Hij is normaalgesproken al snel, maar de laatste twee Grands Prix komt hij nog sterker voor de dag."

Een week eerder moest Hamilton in Maleisië zijn meerdere erkennen in Verstappen nadat de Red Bull-rijder hem op het rechte stuk had ingehaald en naar de zege soleerde. Na afloop zei Hamilton dat hij met het kampioenschap in zijn achterhoofd geen onnodige risico’s wilde nemen.

"Maar vandaag was ik vastbesloten om Max de zege niet cadeau te geven. Hij is een fantastisch coureur en had een heel constante snelheid. De Red Bulls hebben de laatste paar races de overhand gekregen."

Pitstops

Hamilton reed het grootste gedeelte van de wedstrijd solide aan de leiding. Na de pitstops kwam Verstappen dichterbij en klaagde Hamilton over zijn banden.

"Ik merkte dat Red Bull het na de stops beter voor elkaar had dan wij. Ik kwam in het verkeer terecht en kreeg problemen met mijn banden. Ik zag Max steeds groter worden in mijn spiegels. Ik ben er trots op dat ik niet onder de druk bezweek en geen fout maakte."

Hamilton heeft met nog vier races te gaan een voorsprong van 59 punten op Vettel. Over twee weken kan hij in het Amerikaanse Austin al wereldkampioen worden. Hamilton weigerde echter om een voorschot op de titel te nemen.

“Er zijn nog steeds honderd punten te verdelen”, vervolgde hij bij Sky Sports. “We zullen keihard moeten blijven werken om de punten binnen te halen. Het is nog geen gelopen koers.”