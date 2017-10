Teleurgestelde Vettel neemt Ferrari in bescherming na uitvalbeurt op Suzuka

De viervoudig wereldkampioen zag zijn achterstand op kampioenschapsleider Lewis Hamilton door de zege van de Brit oplopen tot 59 punten. Met nog vier races te gaan lijkt Vettel de wereldtitel uit zijn hoofd te kunnen zetten.

"Uitvallen hoort er helaas bij", zei Vettel na afloop van de race tegen het Britse Sky Sports. "Ik moet mijn team in bescherming nemen. De laatste twee races kampten we met betrouwbaarheidsproblemen. Helaas lopen die dingen soms zo.”

Vorige week kon Vettels teamgenoot Kimi Raikkonen wegens technisch malheur niet van start gaan tijdens de Grand Prix van Maleisië. “Natuurlijk doet het pijn, maar het is nu belangrijk dat we sterk terugkomen”, vervolgde de Duitser. “We moeten er in de laatste vier races nog vol tegenaan gaan.”

Hoop

Vettel bleef ondanks zijn grote achterstand in het wereldkampioenschap hoop houden op een vijfde WK-titel. “We hebben nog steeds een kans, maar helaas hebben we het niet meer in eigen hand.”

De 46-voudig Grand Prix-winnaar benadrukte dat de Italiaanse renstal dit seizoen stappen in de juiste richting heeft gezet. “Misschien was het vandaag niet te zien, maar het gaat de goede kant op met het team."

"We verbeteren ons iedere race en zijn een stuk verder dan mensen voor dit seizoen hadden verwacht. Niettemin is het heel lastig om nu aan die positieve ontwikkelingen te blijven denken.”

Over twee weken wordt het Formule 1-kampioenschap in het Amerikaanse Texas op het circuit van Austin hervat.