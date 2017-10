Verstappen had niet verwacht sterk genoeg voor tweede plaats te zijn

"Ik had niet verwacht dat we zo sterk zouden zijn", zei Verstappen op de persconferentie. De Red Bull-coureur startte vanaf de vierde positie en verschalkte in de openingsronde zowel Daniel Ricciardo als Sebastian Vettel.

"Het was heel belangrijk dat ik een goede start had. Ik probeerde Lewis bij te benen, maar het was niet mogelijk om hem aan te vallen. Niettemin was onze snelheid erg goed. Om hier tweede te worden is helemaal super.”

Verstappen kwam vorig jaar in Japan ook als tweede over de finish. Toen finishte hij achter Nico Rosberg en bleef hij Hamilton voor.

“Ik vind dit een heerlijk circuit en mijn snelheid was veelbelovend. Ik heb de laatste twee, drie ronden alles gegeven om het Hamilton nog moeilijk te maken. De auto wordt steeds beter. Het was een goede dag.''

Over twee weken wordt het Formule 1-seizoen hervat op het Amerikaanse circuit van Austin.