Verstappen tweede tijdens GP Japan, Hamilton heeft na zege titel in zicht

De van poleposition gestarte Hamilton stond zijn eerste plaats alleen tijdens de pitstops af en reed soeverein naar de zege.

Door zijn overwinning heeft Hamilton nu een voorsprong van 59 punten op Vettel. Met nog vier races te gaan lijkt een vierde titel de Mercedes-coureur niet meer te kunnen ontgaan.

Over twee weken tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kan Hamilton in theorie al wereldkampioen worden.

Verstappen

Verstappen – die de race aanving vanaf de vierde plaats – begon de wedstrijd uitstekend. De Nederlander verschalkte bij de start teamgenoot Daniel Ricciardo en passeerde later in de openingsronde Sebastian Vettel.

De Red Bull-coureur liep na de pitstops snel in op Hamilton, maar net toen Verstappen dacht aan een inhaalactie kwam Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas tussenbeide.

Bottas moest zijn pitstop nog maken en lag daardoor kort aan de leiding. De Fin liet Hamilton voorbij, maar ging logischerwijs niet aan de kant voor Verstappen. Drie rondjes later kwam Bottas binnen en had Hamilton een gat geslagen met Verstappen.

Verstappen verkleinde het gat naar Hamilton, maar kwam niet in de gelegenheid om de drievoudig wereldkampioen aan te vallen.

Tegelijkertijd kwam hij ook niet meer in de problemen en mocht hij na de wedstrijden in China en Maleisië voor de derde keer dit jaar naar het podium. Daniel Ricciardo completeerde de top-drie. Bottas werd vierde, Kimi Raikkonen kwam als vijfde over de meet.

Vettel

Ferrari meldde voordat de race was begonnen dat Vettel een probleem had met zijn bougie. Vettel, die de race startte vanaf de tweede plaats, viel vervolgens binnen vijf rondes terug naar de achtste positie.

Nadat Vettel opnieuw voorbij werd gereden door verschillende coureurs riep Ferrari de viervoudig wereldkampioen naar binnen en moest hij zijn race beëindigen.

Sainz

Carlos Sainz kon niet genieten van zijn laatste race voor Toro Rosso. De Spanjaard die over twee weken in Austin voor Renault zal rijden, schoot in de openingsronde de bandenstapel in en moest zijn race staken.

Jolyon Palmer – de coureur die door Sainz zal worden vervangen – kon eveneens geen indruk maken. De Brit kwam in zijn voorlopig laatste Grand Prix als twaalfde over de meet.

Over twee weken wordt het Formule 1-kampioenschap in het Amerikaanse Texas op het circuit van Austin hervat.