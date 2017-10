Sainz vertrekt na GP Japan al naar Renault, Kvyat terug bij Toro Rosso

Vorige maand werd al bekend dat Palmer na dit seizoen zijn stoeltje bij Renault zou verliezen aan Sainz, maar die verandering wordt dus nu al doorgevoerd.

Kvyat moest eind vorige maand bij Toro Rosso plaatsmaken voor Red Bull Racing-talent Pierre Gasly, maar vult bij het Italiaanse team nu dus weer het gat op dat Sainz achterlaat.

Bij Renault gaat Sainz, die bezig is aan zijn derde Formule 1-seizoen en oud-teamgenoot is van Max Verstappen, een duo vormen met Nico Hülkenberg. Het is niet bekend hoe de toekomst van Palmer eruitziet.

De Brit debuteerde vorig jaar in de Formule 1, maar maakte nog weinig indruk. Hij reed steevast in de achterhoede. Vorige maand eindigde hij wel knap als zesde in de Grand Prix van Singapore.