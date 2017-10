Hamilton prijst 'krankzinnige' auto na eerste pole ooit op Suzuka

De tijd van de drievoudig wereldkampioen (1.27,319) betekende bovendien een ronderecord. De oude toptijd in de kwalificatie was in handen van Michael Schumacher en stamde uit 2006.

"Deze auto is echt krankzinnig. Het is geweldig om hier mijn eerste pole position te pakken, wat dat betreft is tien keer scheepsrecht. Ik ben dankbaar", zei Hamilton na de kwalificatie.

"Iedere keer had ik het hier weer moeilijk. Ik was op zoek naar de juiste balans doordat we vaak niet op de juiste manier begonnen. Deden we dat soms wel, dan ging het alsnog de verkeerde kant op. Het ging altijd met pieken en dalen."

Mercedes domineerde de kwalificatie, want achter Hamilton noteerde teamgenoot Valtteri Bottas (1.27,651) de derde tijd. De Fin moet zondag bij de race door een gridstraf echter vijf plaatsen terug.

Zelfvertrouwen

Hamilton, die dit seizoen al zeven races won en leidt in de WK-stand, heeft het gevoel dat de auto van Mercedes voor het eerst echt doet wat hij wil.

"Dit is de eerste auto die echt goed voelt. Mijn kennis van de auto is ook beter dan voorheen. Dit geeft ons team veel zelfvertrouwen", is de 32-jarige Brit content.

Na de kwalificatie liet Max Verstappen al weten dat hij zondag een zege van Mercedes verwacht. "Als je in de kwalificatie een seconde tekortkomt, zul je niet voor de overwinning vechten", doelde de Red Bull Racing-coureur op het verschil tussen hem en Hamilton.

De race begint om 7.00 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de overwinning naar wereldkampioen Nico Rosberg van Mercedes, voor Verstappen (tweede) en Hamilton (derde).

